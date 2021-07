Realitatea PLUS

"Se întâmpla în dimineața zilei de 10 mai 1996, dimineața în care mi-am întâlnit destinul. M-am urcat în tramvai și am început să fac controlul, moment în care, după 2-3 persoane controlate, am găsit o domnișoară cu ochii verzi, care nu avea biletul compostat", povestește bărbatul.

"Nu am compostat pentru că am avut un singur bilet. Am zis când vă văd o să compostez atunci...", își amintește femeia.

"Îmi pare rău să vă spun, dar în momentul de față trebuie să vă sancționez contravențional. În schimb, vă rog frumos să îmi dați ocazia să mă revanșez față de dvs: V-aș invita la o cafea", spune controlorul STB.

"Da, cu cea mai mare plăcere", a răspuns femeia.

"Îl simpatizam așa, îmi plăcea de el. Ced că și din cauza asta n-am perforrat biletul. Așteptam să mă prind", mărturisește femeia.

"Pot să spun că aproape (a fost) o dragoste la prima vedere. S-a întâmplat așa o chimie între noi", mai spune bărbatul.

După șase ani de când s-au cunoscut în tramvai, Ionela și Laurențiu s-au căsătorit. Cei doi formează și acum un cuplu fericit și sunt convinși că totul a pornit de la... biletul neperforat.