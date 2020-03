VIDEO Clujenii au ieșit la balcoane pentru a aplauda medicii

Câțiva cetățeni din Cluj au urmat exemplul italienilor și spaniolilor. Au ieșit, duminică seara, la balcoane și ferestre, pentru a aplauda medicii și asistenții și întregul personal medical care luptă cu pandemia COVID-19.

"Am propus și vecinii mei au rezonat, ca in fiecare seară la ora 8 să ieșim la blacon și să aplaudăm eforturile medicilor, asistenților, personalului medical, să ne încurajăm și să ascultăm o piesă. Azi am ascultat, cu difuzorul scos din birou pe balcon, aria Nessun dorma, din opera Turandot, de Puccini . Vă încurajez să faceți la fel, e frumos și dă o stare de bine!", a scris pe Facebook Cristian Ivaneș, organizatorul evenimentului.