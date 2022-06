„Eu nu am avut timp, am fost mai mult plecat la Bruxelles, la NATO, ca să particip la toate sedințele de coaliție. Dar am văzut că ce facem în guvern nu are niciodată vreo conotație polemică, politică, legată de ideologie. Suntem partide diferite, unul de stânga, celălalt de dreapta. Avem un proiect comun, de care ne ținem. (...)

Eu sunt om al păcii și am căutat să-i conving pe colegii mei că în campanie se deschide pentru box, în rest... (...)

Noi în acest moment lucrăm foarte bine. Sigur că exista ambiții... În cadrul PSD nu se întâlnește acest lucru”, a declarat ministrul Apărării, Vasile Dîncu, invitat în ediția de joi a emisiunii Legile Puterii, cu Alexandra Păcuraru.

Ministrul Vasile Dîncu, social-democrat, susține că PNL este mult mai vocal în cadrul coaliției de guvernare.

„Dacă vorbim de partidele din coaliție, liberalii sunt mai vocali. Sunt oameni care vor mai mult in comunicare și imagine decât în muncă și atunci devin mai polemici. Evident că polemica nu este rea”, a explicat Vasile Dîncu.

Despre criza din energie și criza prețurilor și neînțelegerile dintre miniștrii de finanțe și energie, legate de soluțiile guvernului, Vasile Dîncu a precizat că „trebuie discutat mai serios”.

„Aici ar trebui să discutăm mai serios. Nu poate rezolva singur nici ministrul finanțelor, nici ministrul energiei singur. Unul face calcule. (...) Nu poți să-i ceri compensarea pierderilor, trebuie o reglare a pieței.

Cred că este nevoie de unitate mai degrabă. Am văzut că nici premierul nu încurajează aruncarea pisicii si i-a invitat pe cei doi miniștri împreună să discute”, a mai spus Vasile Dîncu, la Legile Puterii, cu Alexandra Păcuraru.