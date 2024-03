Utilizatorii rețelelor de socializare s-au îndreptat spre „X” după ce Facebook și Instagram par să fi căzut din nou marți seara în întreaga lume, postând numeroase glume și ironii la adresa companiei Meta a lui Mark Zuckerberg.

Primul pe listă a fost rivalul Elon Musk. Acesta nu a ezitat să invite oamenii pe platforma sa, unde „serverele merg”.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working