Un tânăr de 32 de ani a rămas cu sechele după infecţia cu covid. Acesta nu îşi mai recunoştea familia şi nimeni nu se mai putea înţelege cu el. Medicii avertizează că sechelele pulmonare, cardiace, respiratorii, renale și neurologice severe pot afecta pe viață orice persoană.

Tânărul ieșean în vârstă de 32 de ani a ajuns la spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi cu o afecțiune neurologică gravă. Din spusele medicilor, bărbatul a fost tratat de coronavirus și s-a prezentat de urgență pentru o evaluare cardio. Însoțit de soție, bărbatul a mers la consultații și asta pentru că nu se mai putea înțelege cu nimeni, nu răspundea normal la indicațiile medicilor și nu mai recunoștea persoanele din jur.

Profesorul Vlad Ciurea a explicat la Realitatea PLUS în ce fel afectează noul coronavirus creierul.

"Depinde de vârstă și de multe elemente dar trebuie să prevenim unele lucruri. Acest virus poate ajunge în creier pe 2 cai: pe miros, calea olfactiei către creier, a 2-a e calea prin plămâni.

Atacă două elemente, lovește celula nervoasă. Al doilea, intră în vase și produce efecte de coagulare a sângelui în vase. Nu se ajunge la demență, e formă finală, dar se ajunge la acel element brain fog, când nu mai ești tu, ești în ceață, nu te poți aduna, nu poți performa intelectual, ai tulburări de echilibru, drumul până la necesități este o problem[, memoria, toate se pot afecta. Există tratament dar sunt alte elemente foarte importante, somnul, odihna, aerisirea, nu ieșiți din casă până când nu sunteți vindecați.

Acest virus atacă sistemul nervos, lăsăți organismul să se apere. Tot organismul lupta, lăsăți organismul să se odihnească și să lupte. Odihnă mi-a făcut foarte bine, știu pe propria piele, mi-am revenit fizic, cardiac, pulmonar și cerebral", a declarat profesorul la Realitatea PLUS.

Specialistul a explicat că a trecut chiar el prin boală și a resimțit toate aceste elemente ale infectării cu coronavirus:

"Era normal să fac această boală pentru că lucrez într-un spital și vin în contact cu foarte mulți pacienți. Oricâte măsuri am luat, tot s-a întâmplat. Am luat boala, am realizat gravitatea, e o boală gravă care merge în cascadă, fenomen de domino. Am realizat că sunt obosit, am anunțat medicul infecționist, mi-am făcut testele. Eu am cerut să fiu dus la spital. Am fost dus cu izoleta la spital. Într-o săptămâna eram bine. Nu va jucați cu sănătatea, după ce ați trecut hopul mai stați pentru că nu știți ce urmează. Apar acele sechele. Rămân persoanele cu tot felul de afecțiuni neurologice, scăderea puterii de concentrare, memorizare.

Au fost persoane în vârstă care după o formă gravă s-au vindecat și au dezvoltat alte afecțiuni grave. Nu vreau să le rostesc dar da, au dezvoltat și demență", a încheiat profesorul Vlad Ciurea.