Potrivit polițiștilor, femeia conducea un autoturism când l-a observat pe tânărul de 27 de ani, din aceeași localitate, deplasându-se pe o motocicletă. În acel moment, bărbatul ar fi scos un pistol și i-ar fi făcut semne amenințătoare, proferând și amenințări cu moartea.

Fără permis și sub influența alcoolului

Intervenția rapidă a polițiștilor a dus la identificarea și oprirea bărbatului. Verificările au scos la iveală faptul că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, tânărul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Arma folosită în incident s-a dovedit a fi un pistol tip airsoft, care a fost confiscat de polițiști.

Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru amenințare, conducerea unui vehicul fără permis și conducerea sub influența alcoolului. Vineri, procurorii au dispus ca acesta să fie plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

