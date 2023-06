În cadrul acestei oferte, supermarketul italian a introdus în sortimentul său 33 de produse românești, disponibile în diferite limbi.

Conform celor mai recete date furnizate de oficiul național de statistică din Italia, cele din ianuarie 2022, în orașul Taranto locuiau 4.117 români. Scopul acestei inițiative este de fapt de a aduce în atenția consumatorilor mâncărurile tradiționale din țara de origine, oferindu-le astfel posibilitatea de a redescoperi gusturile și aromele de acasă.

Astfel, în magazinele situate în Via Generale Messina din Taranto, Via Costantinopoli din Pulsano și Via Leoncavallo din Grottaglie, clienții pot găsi acum 33 de produse românești autentice. Acestea includ o varietate de condimente, garnituri de legume, feluri principale de carne, gustări dulci și chiar semințe de dovleac.

Grupul a ales să comunice inițiativa într-un mod inedit: în imaginea de fundal se regăsește un steag românesc și un text în limba română, fără a fi tradus în limba italiană. Acest lucru creează impresia că comunicarea este adresată exclusiv și direct clienților țintă.

„De astăzi nu îți va mai lipsi România! Produse românești disponibile în supermarketurile Pascar”, scrie în campanie.

"Nu ne așteptam la vânzări ridicate ale acestor produse, dar a trebuit să ne ajute; vestea s-a dus din gură în gură în rândul cetățenilor români și curiozitatea italienilor înșiși care cumpără pentru a încerca alimente noi au uimit pe toată lumea", a spus Carmine Passarelli, director de marketing, citat de presa italiană.

"Sunt întotdeauna foarte impresionată și bucuroasă să văd cât de mult este declinat sensul proximității, adică al apropierii, în cele mai concrete și originale moduri", spune Eleonora Graffione, președintele Consorțiului Coralis.