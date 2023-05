Concertul dedicat încoronării Regelui Charles al III-lea va avea loc duminică seara la Castelul Windsor. Acesta va include spectacole cu nume mari precum Katy Perry, Lionel Richie și Take That, precum și o orchestră de talie mondială apreciată la Londra. De asemenea, va fi un spectacol comun special de la Baletul Regal, The Royal Opera House, Royal Shakespeare Company, The Royal College of Music și The Royal College of Art. Ca parte a spectacolului, 10 locații din Marea Britanie vor fi iluminate într-o secvență live numită Lighting Up The Nation.