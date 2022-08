Imagini difuzate pe reţelele de socializare arată o bulă de foc ce se formează după o deflagraţie puternică, în timp ce coloane de fum negru se ridicau spre cer şi turişti părăseau panicaţi o plajă din apropiere.

There’ve been reports of huge explosions near the Novofedorivka airbase in Russian-occupied Crimea. Roughly 250 miles from the front line. pic.twitter.com/aQu9dE3wJy

\"\"Mai multe elemente de muniţii pentru aviaţie au explodat într-un depozit al aerodromului militar din Saki, în apropierea localităţii Novofiodorovka\"\", a transmis Ministerul rus al Apărării, într-un comunicat.



Potrivit sursei citate, respectivul depozit nu a fost ţinta vreunui atac sau bombardament. Instituția nu a preciza însă ce a provocat detonarea muniţiei.



Armata rusă asigurase iniţial că nu există victime în urma exploziilor. Ulterior însă, liderul Crimeii, Serghei Aksionov, a anunţat un deces, iar ministrul Sănătăţii din Crimeea, Konstantin Skorupski, a declarat că cinci persoane sunt rănite, printre care şi un copil.



Din localitatea Novofiodorovka au fost evacuate 30 de persoane, au mai anunţat autorităţile locale.

⚡️Russia claims explosions in Crimean airfield caused by munitions detonation.



