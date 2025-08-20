”Budapesta? Poate că nu toată lumea îşi aminteşte, dar în 1994 Ucraina a primit deja garanţii privind integritatea sa teritorială din partea Statelor Unite, Rusiei şi Marii Britanii, La Budapesta. Poate că sunt eu superstiţios, dar de această dată aș încerca să găsesc alt loc”, a scris Donald Tusk pe X.

Contextul Memorandumului de la Budapesta

Tratatul din 1994 a fost semnat după destrămarea fostei Uniuni Sovietice, iar Ucraina a fost de acord să predea Rusiei armamentul nuclear sovietic aflat pe teritoriul său, în schimbul angajamentului marilor puteri de a respecta frontierele ucrainene. Această înțelegere, menită să garanteze securitatea Ucrainei, nu a împiedicat ulterior tensiunile dintre cele două state.

Poziția Casei Albe și posibilitatea summitului

În paralel, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat marţi seara la Fox News că Budapesta „ar putea” fi gazda unui summit între Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Site-ul Politico a precizat că aceasta reflectă opinia Casei Albe, fără a exista încă o confirmare oficială.

Declarațiile premierului polonez arată reticența unor lideri europeni față de găzduirea unui asemenea summit în Ungaria, considerând că alegerea unui alt loc ar putea fi mai potrivită pentru a evita eventuale probleme istorice și diplomatice. Discuțiile continuă pe plan internațional privind forma și locul unui posibil dialog între liderii de la Kiev și Moscova.

