Uleiul minune care topeşte grăsimea de pe burtă

Descoperirea reprezinta rezultatele unui studiu indelungat, care a fost prezentat in cadrul un conferinte stiintifice organizate in New Orleans de American Heart Association.

„Grasimile mononesaturate din aceste uleiuri vegetale par sa reduca grasimea abdominala, ceea ce reduce la randul sau factorii de risc ce compun sindromul metabolic”, a explicat Penny Kris-Etherton, profesor la Universitatea Penn State.

Testul clinic a fost realizat pe 121 de participanti care prezentau factori de risc pentru sindromul metabolic, printre care se numara un nivel mare al grasimilor abdominale, un nivel mare al trigliceridelor din sange, un nivel scazut al colesterolului HDL, hipertensiune si hiperglicemie

Participantii au urmat o dieta de 2.000 de calorii timp de patru saptamani si au consumat zilnic un fel de cocktail cu 40 de grame din unul din urmatoarele cinci uleiuri: ulei de rapita, ulei de rapita bogat in acid oleic, ulei de sofranas si in, ulei de sofranas si porumb si ulei de rapita bogat in acid oleic si imbogatit cu acizi grasi omega-3, scrie doctorulzilei.ro. Rezultatele au aratat ca participantii care au consumat ulei de rapita sau ulei de rapita bogat in acid oleice timp de patru saptamani au inregistrat o reducere a grasimii abdominale cu 1,6% mai mult decat ceilalti.

Uleiul de rapita este bogat in grasimi mononesaturate, care pot reduce nivelul colesterolului „rau” si care promoveaza beneficii pentru inima. Cercetatorii au concluzionat ca uleiul de rapita ar putea reprezenta o metoda simpla prin care sa reducem nivelul grasimii abdominale si riscul de a suferi de sindrom metabolic.