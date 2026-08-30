UDMR s-a hotărât cu ce premier votează la viitorul guvern. Ce le-a transmis Kelemen Hunor liderilor PSD și PNL

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 aug. 2026, 20:10

MR va vota orice propunere de premier avansată de Nicușor Dan, le-a transmis Kelemen Hunor liderilor PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Anunțul vine la patru luni de la trecerea moțiunii de cenzură.

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