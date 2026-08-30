UDMR s-a hotărât cu ce premier votează la viitorul guvern. Ce le-a transmis Kelemen Hunor liderilor PSD și PNL

MR va vota orice propunere de premier avansată de Nicușor Dan, le-a transmis Kelemen Hunor liderilor PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Anunțul vine la patru luni de la trecerea moțiunii de cenzură.
Scenariul politic de la Palatul Cotroceni intră într-o fază decisivă după patru luni de blocaj instituțional. În pragul noilor consultări convocate de președintele Nicușor Dan, UDMR își asumă rolul de balanță a puterii și anunță disponibilitatea de a vota orice variantă de prim-ministru desemnată de șeful statului, indiferent de orientarea politică a acestuia.
Conducerea formațiunii maghiare le-a transmis deja liderilor PSD și PNL că prioritatea absolută este instalarea rapidă a unui Executiv cu drepturi depline.
Condițiile UDMR pentru susținerea noului Cabinet
Deși parlamentarii UDMR nu resping varianta unui premier tehnocrat sau independent, aceștia impun o condiție fermă pentru structura viitoarei echipe guvernamentale: portofoliile ministeriale trebuie atribuite exclusiv unor reprezentanți asumați politic.
Strategia UDMR vizează menținerea prezenței la guvernare și conservarea portofoliilor cheie deținute anterior:
Obiectivul principal: Păstrarea Ministerului Dezvoltării, instituție strategică pentru finanțarea proiectelor administrațiilor locale.
Portofolii secundare vizate: Ministerul Mediului, Ministerul Culturii sau Ministerul Agriculturii, în funcție de configurația finală a coaliției.
Matematica parlamentară: Soluția PSD-UDMR cu sprijinul traseiștilor
Poziționarea UDMR devine crucială pentru asigurarea majorității absolute. În condițiile în care PNL și USR au refuzat categoric să facă parte dintr-un guvern alături de social-democrați sau să voteze miniștri PSD, opțiunile de construire a unei majorități s-au restrâns drastic.
Singura formulă matematică viabilă în acest moment depinde de cooperarea dintre PSD, UDMR și grupul minorităților naționale, la care se adaugă voturile parlamentarilor proveniți din tabăra suveranistă, coordonați de Victor Ponta.
Formațiunea maghiară, care s-a abținut la moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan și a respins ulterior propunerile anterioare, se arată acum deschisă să susțină un guvern articulat în jurul PSD, fie sub conducerea lui Sorin Grindeanu, fie alături de un prim-ministru apolitic.
Ședință de urgență a PSD la Sinaia și scenariul Tomac
În paralel, Partidul Social Democrat își stabilește linia de negociere pentru rundele decisive de la Cotroceni. Liderii PSD și parlamentarii partidului se reunesc la Sinaia pentru două ședințe operative. Consiliul Politic Național: Programat de la ora 11:00, pentru definirea mandatului de negociere. Reuniunea grupurilor parlamentare: De la ora 15:00, pentru armonizarea poziției deputaților și senatorilor social-democrați.
Printre variantele luate în calcul la nivelul Administrației Prezidențiale pentru desemnarea de săptămâna viitoare se numără reevaluarea europarlamentarului Eugen Tomac. Acesta ar putea fi propus din nou de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, de această dată la cârma unei formule guvernamentale sprijinite direct de PSD.