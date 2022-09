Rusia şi Ucraina au încheiat un acord în vederea unui schimb de 200 de prizonieri, a anunțat Recep Tayyip Erdogan, marți, la postul public american de televiziune PBS.

”Două sute de prizonieri urmează să fie schimbaţi în curând, în urma unui acord între părţi. E vorba despre un progres semnificativ (în război - n.red.)”, a spus Erdogan, fără însă să dea detalii despre acord sau despre prizonieri, dacă sunt civili sau militari.

Türkiye is mediating a prisoner swap deal between Russia and Ukraine and 200 hostages will be exchanged upon the agreement, says President Recep Tayyip Erdogan in an interview with PBS NewsHour pic.twitter.com/UOY3yJUU9U