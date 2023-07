Vorbim, practic, despre al doilea "lot" care urmeaza sa ajunga astazi la Curtea de Apel Bucuresti, asta dupa ce gruparea coordonată de fratii Godei a fost „sparta” de procurorii DIICOT in doua „loturi”:

- Dosarul 20494/3/2023 - in care sunt vizati cei doi patroni dea alți 10 inculpati;

- Dosarul 20506/3/2023 – care este format din Razvan Andrei Ticu (sef de serviciu in cadrul DGASPC Ilfov) si alti 11 inculpati.

In cazul celor doi frati, judecătorii iau in discutie contestatia acestora impotriva deciziei dearestare preventiva pronuntata de Tribunalul București pe data de 5 iulie, cei doi fiind acuzati de trafic de persoane si grup infractional organizat.

In prezent, mai multe ipoteze sunt luate in calcul. Astfel, acestia ar putea sa fie plasati sub control judiciar - masura ceruta de acestia - sau in arest la domiciliu.

O adevarata lovitura ar fi insa ca judecatorii CAB sa respinga contestaia, iar ei sa ramana in arest preventiv pentru urmatoarele 30 de ziele.

Decizia care va fi luata astazi de CAB va fi influentata si de probele pe care procurorii le-au strans in ultimele zilei.

Reamintim că marți, 4 iulie, 31 de percheziţii au fost făcute în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Olt şi Argeş. Astfel au ieșit la iveală neregulile grave petrecute în cămine ale groazei.

În urma descinderilor, aproape 100 de persoane au fost preluate de autorităţi din trei imobile în care ar fi trebuit să primească îngrijiri. Anchetatorii au stabilit că, în loc să fie îngrijiţi, beneficiarii au fost supuşi la tratamente inumane ori degradante.

Exploatarea ar fi fost realizată şi prin lipsirea de hrană suficientă şi adecvată nutriţional, prin lipsa/neadministrarea tratamentului medical adecvat diagnosticului fiecărui beneficiar, prin lipsa îngrijirii şi neasigurarea igienei beneficiarilor.

O zi mai târziu, respectiv pe 5 iulie, procurorii au anunţat că 24 de persoane au fost reţinute şi două plasate sub control judiciar, în urma percheziţiilor la centrele pentru persoane vulnerabile.