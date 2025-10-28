Ce trebuie să faci ca dovlecii să reziste mai mult timp

Atunci cand tai dovlecii, asigura-te ca ii cureti foarte bine la interior de seminte, dar si de pulpa. Practic, toate acele resturi din interiorul dovleacului va grabi mari numarul de bacterii si va grabi procesul de descompunere.

Dovlecii nu ar trebui taiati in partea de sus, ci in partea de jos pentru ca astfel elimini excesul de lichid ce se poate aduna in acea zona. Stim ca metoda traditionala implica taierea in partea de sus, adica in cea a cozii, insa incearca si invers si o sa vezi de ce este important sa procedezi astfel.

Totodata, dupa ce i-ai taiat, dovlecii terbuie tinuti departe de lumina directa a soarelui, pentru ca razele ultraviolete il vor incalzi si acestia se vor strica mult mai repede din cauza temperaturii ridicate.

Ar trebui sa nu pui lumanari in interiorul acestora deoarece se va intampla acelasi lucru, dovleacul se va strica mult mai repede. Poti inlocui lumanarea cu un bec LED dotat cu o baterie, deoarece acesta nu se va incalzi si va lumina perfect interiorul dovleacului.

Secretul pentru ca dovlecii de Halloween sa nu se strice este sa ii pui intr-o solutie de otet si apa dupa ce i-ai taiat. Mai exact, o sa ai nevoie de o solutie facuta din o parte otet si 10 parti apa, iar apoi va trebui sa pui dovleacul in aceasta si sa il lasi sa stea timp de 30 de minute, scrie Cum Sa.

Dupa ce au trecut cele 30 de minute dovleacul se scoate si se lasa la aer sa se usuce. Nu il clati, deoarece otetul are rolul de a tine la distanta mucegaiul si bacteriile care vor incepe procesul de descompunere.

Totodata, vei mai avea nevoie de o solutie de otet si apa in parti egale. Aceasta va trebui aplicata zilnic in interiorul dovleacului si pe suprafetele taiate pentru a le mentine umede si pentru a preveni zbarcirea acestora, scrie sursa.

O alternativa la aceasta solutie este uleiul vegetal. Acesta va preveni uscarea partilor taiate. De asemenea, poti pune dovleacul la frigider pe timpul noptii sau pe timpul zilei, iar acesta o sa reziste pentru o perioada mai lunga de timp. Daca este prea mare, fereste-l de lumina soarelui si pune-l intr-un loc racoros.

Si clorul este util pentru ca dovlecii taiati de Halloween sa reziste cat mai mult. Pentru asta, vei avea nevoie de o lingurita cu clor pe care o pui intr-un litru de apa. Apoi, solutia se va pulveriza zilnic in interiorul dovleacului si pe suprafetele taiate pentru a preveni aparitia mucegaiului, scrie aceeași sursă.

Dovlecii se mai pot acoperi si cu o folie alimentara de plastic, iar astfel ii vei pastra mult mai bine pentru ca vei impiedica uscarea acestora. Bineinteles, va trebui sa ii feresti si de lumina soarelui pentru a rezista cat mai bine, conform sursei precizate.