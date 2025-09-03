Fă curat în dulap

Înainte să faci orice, verifică garderoba. Vezi ce îți lipsește și ce nu funcționează. În timp ce unele piese vestimentare pe care nu le-ai purtat de ceva vreme pot fi păstrate și experimentate, altele pur și simplu nu le vei mai atinge niciodată.

Curățarea hainelor nedorite nu doar că va face mai mult loc pentru hainele pe care le iubești, dar va face și alegerea unei ținute mult mai ușoară.

Mai puține haine de analizat înseamnă mai puțin timp pentru luarea unei decizii.

Investește în articole de bază pentru garderobă

O modalitate sigură de a te asigura că ai mereu ceva de purtat este să te bazezi pe piese vestimentare de bază.

Aceste câteva piese vestimentare necesare pot fi folosite pentru a crea nenumărate variații de stil, în funcție de cum le asortezi. Printre piesele vestimentare de bază se numără o pereche de blugi, o bluză albă cu nasturi, un blazer neutru și o rochie neagră, spun specialiștii.

Accesorizează ținutele

Dacă ținuta nu te atrage sau nu știi cum altfel să o asortezi, tricoul alb poate fi îmbunătățit cu accesorii. Accesoriile îți schimbă complet look-ul.

Ai putea purta același tricou și blugi în fiecare zi și nimeni nu ar observa. Tot ce trebuie să faci este să adaugi un colier statement, o eșarfă sau cureaua ta preferată, și o ținută simplă este complet transformată.