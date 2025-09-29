MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia că miercuri, începând cu ora locală 00:01, este preconizată declanşarea unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, la nivelul întregii ţări, pentru o perioadă de 24 de ore.

În acest context, se pot înregistra perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar, maritim şi aerian.

Pentru detalii legate de eventualele anulări sau întârzieri ale mijloacelor de transport în comun din 1 octombrie MAE recomandă cetăţenilor români să verifice orarul de funcţionare a acestora pe website-urile oficiale ale companiilor de transport.

În ceea ce priveşte transportul aerian, cetăţenii români afectaţi sunt sfătuiţi să se informeze din timp cu privire la programul de zbor şi să menţină legătura cu companiile aeriene şi agenţiile de turism pentru a primi detalii cu privire la posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene.

De asemenea, cetăţenii români interesaţi pot consulta paginile web ale aeroporturilor.

Totodată, este de aşteptat ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special cele din sănătate, învăţământ şi servicii publice.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 şi Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefoanele de urgenţă ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 şi Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076.

MAE recomandă consultarea paginilor web https://www.mae.ro (Sfaturi, alerte de călătorie), https://atena.mae.ro şi https://salonic.mae.ro/. De asemenea, cetăţenii români care călătoresc în Republica Elenă pot accesa aplicaţia digitală „mAIGreece”, realizată de către Ministerul elen al Turismului, disponibilă şi în limba română, la adresa: https://www.gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/tourismou/maigreece