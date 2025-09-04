Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ a anunţat că polițiștii din Târgu Neamţ au fost anunţaţi, joi, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din Alexandru cel Bun, angajat al unei societăţi comerciale de telecomunicaţii, a căzut de la o înălţime de aproximativ cinci metri.

La scurt timp, la fața locului a intervenit un echipaj medical, însă din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru bărbat. Medicii au fost nevoiți să îi constate decesul.

Conform primelor cercetări, victima a căzut în timp ce întindea cabluri în zonă.

Poliţiştii continuă cercetările pentru ucidere din culpă şi neluarea sau nerespectarea măsurilor de securitate în muncă.