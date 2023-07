În fruntea listei alcoolicilor s-au situat Insulele Cook, o colecție de insule din Pacificul de Sud, cu un consum mediu de aproximativ 13 litri de alcool pur pe an pentru fiecare persoană - echivalentul a peste 100 de pahare de vin. Aproximativ jumătate dintre adulții cu vârsta peste 18 ani din Insulele Cook consumă alcool, iar unele grupuri ajung să consume până la 10 băuturi într-o singură seară, conform informațiilor prezentate de Daily Mail.

Marea Britanie a intrat în topul celor 25 de țări, ocupând locul 24 dintr-un total de 189, în timp ce SUA s-a clasat pe locul 35. Datele au fost colectate ca parte a World Factbook al CIA, o bază de date de referință care oferă informații demografice detaliate pentru 266 de țări.

Este interesant de observat că trei dintre țările din topul cinci se află în Europa de Est, regiune cunoscută pentru consumul ridicat de alcool, fiind considerată patria vodcii. Letonia și Lituania înregistrează rate ridicate de alcoolism, cu mai mult de unul din zece bărbați fiind dependenți de alcool. În același timp, Austria, unde vârsta legală pentru consumul de alcool este de 16 ani, ocupă și ea un loc fruntaș în clasament datorită culturii puternice a berii.

Conform estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), aproximativ 2,3 miliarde de persoane din întreaga lume sunt considerate "consumatori actuali de alcool", ceea ce înseamnă că consumă alcool în mod regulat. Aceasta reprezintă aproape 30% din populația globală.

Bărbații înregistrează un consum mai mare de alcool decât femeile. Conform National Institutes of Health, o băutură standard conține aproximativ 10 grame de alcool pur. În SUA, o băutură standard este considerată a avea 14 grame de alcool pur. Alcoolul pur este măsurat în funcție de conținutul de alcool în mililitri pentru fiecare procent al băuturii, atunci când aceasta conține cel puțin 100 de mililitri. De exemplu, un litru de vodcă cu un conținut de alcool de 37,5% ar conține 375 de mililitri de alcool pur, în timp ce o bere cu un conținut de alcool de cinci procente ar avea 28,4 mililitri de alcool pur.

România, loc fruntaș în topul mondial al alcoolicilor

Topul celor mai „bețive” țări:

1. Insulele Cook

2. Letonia

3. Cehia

4. Lituania

5. Austria

6. Antigua & Barbuda

7. Estonia

8. Franța

9. Bulgaria

10. Slovenia

Țara noastră figurează în acest top cu o medie de 10,96 de litri de alcool consumați de o persoană pe parcursul unui an.

Europa deține cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor în comparație cu celelalte continente ale lumii, conform declarațiilor OMS.

Conform datelor din 2021 furnizate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), britanicii consumă, în medie, aproximativ 4,4 halbe de bere sau 2,3 sticle de vin în fiecare săptămână.

De asemenea, se observă că aceștia tind să consume cantități mai mari de alcool în comparație cu majoritatea altor națiuni. Conform OCDE, 51% din consumul total de alcool din țară este atribuit băutorilor înrăiți, care sunt definiți ca persoanele care consumă zilnic două halbe de bere în cazul bărbaților sau o halbă de bere în cazul femeilor.

În SUA, conform sondajului național privind utilizarea drogurilor și sănătatea mentală (National Survey on Drug Use and Health - NSDUH) din 2021, aproximativ 213 de milioane de persoane cu vârste de 18 ani și peste au declarat că au consumat alcool la un moment dat în viața lor.

