„PENSIILE SPECIALE

România s-a angajat prin Programul Național de Redresare și Reziliență că va reforma sistemul de pensii speciale pe baza a două criterii : contributivitate și sustenabilitate. De ce avem nevoie de o astfel de reformă în România, știind că astfel de sisteme de pensii există și în alte țări ale Uniunii Europene? Răspunsul este simplu: în România avem excese care nu se regăsesc în alte țări. În primul rând, am extins foarte mult numărul grupurilor sociale care beneficiază de sisteme de pensii speciale (de exemplu, de doi ani se amână aplicare Legii cu pensiile speciale pentru primari, președinți de consilii județene etc; recent a fost introdus în Parlament un proiect de lege pentru personalul civil din armată, proiect retras-pesemne temporar până se mai liniștesc apele). În al doilea rând, în fiecare sistem de pensii speciale, avem excese care nu se regăsesc în alte țări ca , de exemplu, vârste fragede la care poți beneficia de pensie specială, nivelul ridicat al pensiei speciale (peste salariul avut în ultimul an de activitate), luarea în calcul a fel de fel de sporuri care sunt justificate numai pentru perioada cât ești în activitate etc.

Reforma posibilă pe care ar trebui să o susțină chiar grupurile care beneficiază de pensii speciale ar fi de dorit să se bazeze pe următoarele principii:

1) persoanele beneficiază de pensie bazată pe contributivitate - actualul pilon I al sistemului de pensii publice;

2) grupurile sociale - magistrații, militarii etc, pentru care Parlamentul consideră că trebuie să existe și o pensie ”specială” vor participa la sistemul de pensii ocupaționale, unde atât angajatorul cât și angajatul contribuie la formarea fondului de pensii pe tot parcursul vieții active. Acest sistem de pensii ocupaționale va funcționa începând cu noii angajați și cu cei care au o vechime mai mică de 5 ani în activitate ;

3) persoanele din grupurile sociale aflate în activitate cu o vechime mai mare de 5 ani, ca și pensionarii existenți vor rămâne în continuare cu pensiile speciale, recalculate prin eliminarea unor excese, în sensul propunerilor Guvernului (pensiile să nu depășească salariul, impozitarea părții din pensie care nu este bazată pe contributivitate, mărirea vârstei la care se poate ieși la pensie, mărirea numărului minim de ani de activitate).

În Constituția României nu există nici o referire la pensii speciale. Interpretarea Curții Constituționale că reforma sistemului de pensii speciale pentru magistrați ar afecta independența judecătorilor este dată în plin conflict de interese (membrii Curții Constituționale fiind și pensionari speciali)”, a scris Theodor Stolojan într-un articol postat pe contul său de LinkedIn.