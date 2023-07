Această teorie se bazează pe ideea că pietrele prețioase posedă energii și vibrații unice care pot influența subtil personalitatea umană. Testul pietrelor prețioase a devenit o modalitate populară de a descoperi trăsătura dominantă de caracter și de a obține o mai bună înțelegere a sinelui.

Piatra pretioasa aleasa de tine iti poate spune multe despre soarta si personalitatea ta.

1. Perla

In cazul in care ai ales perla, esti demn si mandru. Esti intelept, caritabil si de multe ori pur. Esti calm, bun si gandesti inainte sa vorbesti. Perla indica, de asemenea, si apropierea de un moment de transformare.

2. Rubin

Daca te-ai simtit atras de rubin, esti adesea pasionat, intens si plin de viata. Faci mereu valuri in jurul tau si reusesti sa-ti faci simtita prezenta. Esti plin de energie, iar daca alegi sa lupti pentru ceva, te opresti numai in cazul in care ti-ai atins scopul.

3. Diamant

In cazul in care ai ales diamantul, esti puternic, hotarat si mandru. Le oferi putere si incredere oamenilor din jurul tau. Esti neinfricat si indraznet. Noi aventuri se afla in calea ta.

4. Topaz albastru

Persoanele atrase de topazul albastru sunt oameni calmi si stapani pe ei insisi, adesea reflectivi si se bucura de momentele petrecute in solitudine. Ai o energie puternica si linistita, iar abilitatile tale de comunicare sunt impecabile. Aceste competente te vor ajuta cu adevarat in viata.

5. Peridot

Daca ai ales peridotul, esti curios din fire si ai tendita de a radia de bucurie. Peridotul este oarecum misterios si rar. Este gasit ingropat in subteran sau in meteoritii care calatoresc prin spatiu.

6. Acvamarin

In cazul in care ai ales acvamarinul, mai mult ca sigur esti atras de ocean si de mare. Esti o persoana plina de compasiune, dezbaterile tale sunt pline de nonconformism si aventurile tale, ei bine, pline de aventura. In cazul in care ai fost plictisit in ultima vreme, cu siguranta vei atrage ceva nou si distractiv in viata ta cat de curand.

7. Tanzanit

In cazul in care ai fost atras de tanzanit, esti senzual, pasionat si ai o minte ascutita. Ai o aura puternica, motiv pentru care oamenilor le place sa se afla in preajma ta. Aceasta piatra este adesea folosita in explorarile psihice si este strans legata de celalalt plan. In cazul in care ai fost atras de aceasta piatra, aminteste-ti ca este nevoie sa ai incredere in instinctele tale.

8. Citrin

In cazul in care te atrage aceasta piatra pretioasa, esti creativ si zelos. De asemenea, esti o persoana calda si buna. Citrinul reprezinta prospetime. Oamenii atrasi de aceasta piatra pretioasa apreciaza enorm de mult munca in echipa.

9. Turmalina roz

Oamenii atrasi de turmalina roz sunt sensibili si plini de compasiune. Ei tind sa fie sinceri si loiali. Oamenii de stiinta au descoperit ca aceasta piatra emite o sarcina electrica atunci cand este frecata sau incalzita. Poti deveni destul de electrizat in cazul in care esti frecat sau incalzit intr-un mod gresit.

10. Ametist

Tu esti cel vibrant, cel inteligent, in cazul in care te atrage ametistul. Emani putere si onoare in jurul tau. Nimic nu sta in calea ta. Esti o figura parentala excelenta, dar uiti sa te distrezi uneori.

