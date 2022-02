Liceul Callatis din Mangalia va avea o nouă conducere, după ce a decis încetarea detaşării pentru cele două directoare ale unității de învățământ.



“A fost încetată detașarea în interesul învățământului, cu aplicabilitate de mâine, pentru că așteptăm să vedem cereri din partea cadrelor didactice de detașare în interesul învățământului. Adică de mâine unitatea de învățământ va avea o altă conducere.

S-a stabilit o comisie în cadrul Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, s-a deplasat vineri, tot vineri am avut o altă ședintă a CA, în care s-a prezentat raportul comisiei respective și în baza raportului am încetat detașarea în interesul învățământului și am inițiat o misiune de audit.

Raportul a prezentat situația legată de felul în care au gestionat această strângere de fonduri pentru xerox. Chiar dacă doamnele nu au recunoscut, sunt elemente care ne îndreptățesc să considerăm că acolo este o problemă, de aceea vom și continua prin misiune de audit”, a afirmat Șeful ISJ Constanța, Sorin Mihai, pentru Edupedu.ro.

Totul a iești în vileag după ce Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) a publicat o chitanţă ştampilată şi semnată de secretarul unităţii de învăţământ care atesta primirea unei sume de bani pentru contravaloarea printării unor lucrări.

"Afirmaţiile doamnei director cu privire la falsificarea tabelului pentru denigrarea liceului au fost dovedite ca fiind complet false anterior, în urma publicării de către AEC a unei conversaţii purtate cu peste o lună înainte de publicarea tabelului în care, în mod evident, doamna director citea din tabel şi încuraja colectarea respectivelor sume. În urma publicării înregistrării, AEC a intrat în posesia unei chitanţe semnate de către secretarul unităţii de învăţământ, ştampilate, din luna noiembrie a anului 2021, ce atestă primirea unei sume de la o anumită clasă, pentru <<contravaloarea lucrărilor trase la xerox>>. Amintim din nou că această colectare de fonduri este complet ilegală, încadrându-se în infracţiunea de luare de mită”, a transmis AEC.



Asociaţia Elevilor din Constanța a solicitat, din aceste motive, demiterea directoarei de la Liceul Callatis din Mangalia și a anunțat și că a depus o plângere penală pentru luare de mită, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.