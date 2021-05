„Echipele de control au finalizat verificările. Au fost efectuate controale de Garda Națională de Mediu, Agenția Națională de Mediu și Garda Forestieră. Principalele concluzii care se desprind din cele 3 rapoarte. Această asociație a cerut mai multe intervenții, un dosar a fost aprobat. În acest dosar aprobat există procese verbale de daune cât și o solicitare ulterioară cu privire la pagube provocate de urs.

Din rezultatele pe care le avem în momentul de față și datorită faptului că toate documentele au fost solicitate de DNA și parchet și fac parte dintr-o procedură de urmărire penală nu pot fi făcute publice, concluzionăm că pentru un exemplar de urs brun a fost aprobată recrutarea în baza ordinului care aproba cele 140 de exemplare de intervenție în baza aprobării emisă de minister.

Din 2017 până acum, de fiecare dată existând o cotă de 140 de exemplare până la epuizare, s-a dat o autorizație și s-au mai emis coduri pentru fiecare exemplar. În momentul de față s-au epuizat exemplarere din 2019 și orice autorizație se face prin ordin individual.

Fiind o anchetă în curs aș vrea să spun: una dintre constatări se referă la perioada în care se face monitorizarea până la momentul recoltării. Acesta este de 60 de zile. De aceea am decis că perioada trebuie scurtata. Exista posibilitatea pana acum ca ulterior emiterii acordului de recoltare sa se astepte momentul oportun pentru extragere. Pentru a elimina aceasta posiblitate am decis ca toate ordinele sa prevada perioada de 15 zile.

Alta decizie este să nu permitem in cazul extragerii de exemplare-problemă să intervină decât personal tehnic de specialitate, astfel evităm orice posibilă deturnare a scopului intervenției. Ursul Arthur a fost recoltat la 22 de zile distanță de la ordinul de derogare. Recoltarea s-a făcut de către un cetățean străin, a avut autorizație de vânătoare, permis de portarmă și legea a fost respectată din acest punct de vedere.

Legat de identificarea ursului Arthur. Nu am găsit la Ministerul Mediului rapoarte de monitorizare. Până în momentul apariției acestor informații în presă, ministerul nu a deținut nicio informație cu privire la existența ursului Arthur. Însă certitudinea exista în ceea ce privește exemplarul recoltat. Din exemplarul recoltat s-au prelevat probe ADN și am cerut să fie trimise la analize.

Mi-as dori mult ca acest trofeu sa ajunga la muzeul cinegetic de la Posada. Trofeul este in tara. Aceste trofee nu pot parasi teritoriul Romaniei. Legat de afirmatia ca e cel mai mare urs din Romania, ursul lovit de o masina in Sovata avea punctaj 630. In Romania este o populatie superba de ursi bruni si sunt convins ca sunt ursi mult mai mari decat ursi de 593 de puncte”, a spus ministrul Mediului într-o conferință de presă.