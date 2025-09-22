Potrivit IPJ Galaţi, în urma anchetei s-a stabilit că, în perioada 14-18 septembrie 2025,tânărul ar fi forţat 12 parcomate amplasate pe strada Brăilei din municipiul Galaţi, de unde ar fi sustras aproximativ 1.500 de lei.

De asemenea, la data de 8 septembrie ar fi furat un telefon mobil, estimat la 1.200 de lei, dintr-un autoturism lăsat neasigurat, parcat în aceeaşi zonă.

Iniţial, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, însă, după prezentarea în faţa instanţei, judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.