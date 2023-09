Peste 200 de persoane, majoritatea dintre ele de naționalitate română, s-au adunat în fața bisericii ortodoxe pe care au frecventat-o timp de aproape 10 ani și au ales să se roage în semn de protest în fața clădirii închise, după ce au fost excluși din biserică.

Peste 200 de persoane s-au adunat în fața Bisericii Ortodoxe Nașterea Maicii Domnului, situată în fostul spital Umberto I, cu scopul de a cere ca aceasta să fie restituită comunității est-europene.

În urma ultimelor evenimente petrecute în cadrul bisericii, marți trecută câțiva bărbați, însoțiți de vicarul mitropolitului de Veneția, Polykarpos (liderul Arhiepiscopiei ortodoxe grecești din Italia, cu sediul în Catedrala Sfântul Gheorghe al Grecilor), au transformat fosta capelă schimbând încuietorile și instalând o duzină de camere de luat vederi. Cu toate acestea, credincioșii preotului Anatolie Bitca au protestat în mod pașnic în fața bisericii, exprimându-și dezacordul față de acțiunile celor care au preluat controlul asupra bisericii.

O mulțime de oameni, în principal moldoveni, români, ruși și ucraineni care locuiesc în Mestre și Veneția, s-a aliniat pe marginea drumului care duce de la Via Einaudi la parcarea de pe Via Circonvallazione. 'Am recitat împreună o rugăciune de mare durere care a durat o oră', povestește părintele Bitca. 'Trăim totul în mod tragic. Este ca și cum oamenii care au intrat în posesia bisericii noastre ar fi luat o parte din noi'.

Odată cu închiderea fostului Umberto I în 2008, capela a fost abandonată, dar în 2014, comisarul prefecturii Vittorio Zappalorto a acordat Arhiepiscopiei Ortodoxe un împrumut pentru a folosi biserica. Părintele Bitca și întreaga comunitate au finanțat restaurarea clădirii din bani proprii, renovând-o și înfrumusețând-o cu icoane și cărți sacre. Când fostul mitropolit Zervos Gennadios, care a semnat actul de proprietate și a acordat utilizarea exclusivă a clădirii părintelui Bitca și credincioșilor est-europeni, a murit în 2020, succesorul său, episcopul Polykarpos, a încercat să o înlăture fără explicații, scrie Stiri Diaspora.

Comunitatea s-a opus, cerând o întâlnire cu Polykarpos, dar acesta a refuzat. Lupta se află în mâinile avocaților, iar următoarea audiere este programată de tribunalul din Veneția pe 17 octombrie. Cu toate acestea, miercurea trecută, mitropolitul a dat ordin avocaților săi să intre în biserică fără nicio confruntare cu comunitatea. Ieri dimineață, numeroaselor familii orientale aflate în rugăciune li s-au alăturat și cetățeni din Mestre. "A trebuit să cer să celebrez botezuri și nunți în alte locuri. Vom continua să ne întâlnim să ne rugăm în fața bisericii noastre în fiecare duminică", a declarat preotul Bitca citat de Il Gazzettino.

