Supecți de coronavirus printre apropiații familiei regale din Marea Britanie

4 elevi din scoala unde invata si fiul Printului William prezinta simptome ale coronavirus. Familia regala este in alerta. Printul George si Printesa Charlotte invata la o scoala privata din Battersea, scoala aflata in sud vestul Londrei.

Elevii au fost izolati la domiciliu pentru moment si li se fac analize, urmand ca rezultatele sa apara in cateva ore. Doi dintre elevii suspectati de coronavirus au calatorit de curand in Italia, chiar in zonele afectate de virus si care sunt focare cu numeroase cazuri confirmate.