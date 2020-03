Stare de urgență în România - Ce măsuri anunță Iohannis, Orban, Marcel Vela și Nelu Tătaru

Președintele Klaus Iohannis a susținut, sâmbătă, o declarație de presă, la Cotroceni. Iată principalele declarații:

"Prima prioritate pentru noul guvern e continuarea luptei impotriva coronavirusului si pentru a gestiona eficient criza.

Guvernul care isi preia acum mandatul este cel care si pana acum a lucrat cu motoarele turate, bine, pentru a gestiona acesata criza. Acum, cu toate fortele, vom continua lupta.

Noul guvern, impreuna cu mine, ne vom dedica toate energiile pentru a gestiona eficient criza si, dupa ce se termina, pentru a guverna foarte bine pentru romani si pentru Romania.

Este foarte important ca masurile care vor fi luate sa fie luate la timp, in asa fel incat sa prinda. Iar pentru a face posibila aceasta lupa cu toate instrumentele prevazute de lege am decis sa decretez stare de urgenta la inceputul saptamanii viitoare. Va face posibila alocarea de noi resurse imporante pentru gestionarea crizei", a declarat Klaus Iohannis.

"Această stare de urgenţă va face posibilă alocarea de noi resurse importante pentru gestionarea crizei. În acest fel, Guvernul va avea posibilitatea să aloce mai mulţi bani domeniului Sănătăţii, mai mulţi bani pentru medicamente, mai mulţi bani pentru aparatura medicală absolut necesară. În acelaşi fel, această situaţie va permite să se realizeze achiziţii într-un timp foarte scurt, cu proceduri simplificate, punând, astfel, la dispoziţia Guvernului toate instrumentele necesare pentru a gestiona în modul cel mai eficient criza generată de coronavirus", a explicat Iohannis.

"Autorităţile îşi fac treaba, Guvernul şi-a făcut treaba şi până acum foarte bine. Dar singuri nu vom reuşi să facem decât o parte din treaba care trebuie făcută. Avem nevoie de voi, dragi români, avem nevoie de voi că să respectaţi îndrumările, indicaţiile autorităţilor, regulile de igienă care sunt transmise pe canalele publice şi da, avem nevoie să evitaţi contactele care nu sunt absolut necesare. Da, avem nevoie să va informaţi corect, din surse publice, direct de la autorităţi. Pentru a veni în sprijinul părinţilor, care au copii de vârstă şcolară, am promulgat astăzi legea care le permite părinţilor, în condiţii speciale, să stea acasă. Împreună, şi numai împreună, vom reuşi să trecem cu bine şi peste această criză", a încheiat Iohannis.

Stare de urgență în România - Ce măsuri propune Orban

Vă cer să respectați toate recomandările care sunt formulate de specialiști – de medicii epidemiologi, de reprezentanții Ministerului Sănătății – care sunt transmise prin intermediul unor informări și anunțuri de utilitate publică. Este foarte important, pentru reducerea riscului de contaminare a altor cetățeni, ca orice cetățean român să respecte măsurile care se iau: măsura carantinei, măsura izolării la domiciliu”, este apelul lansat de premierul Orban, în transmisiunea video de la Vila Lac 1, acolo unde se află în autoizolare.

El a apreciat că România a gestionat mult mai bine decât alte state epidemia de coronavirus, dar că de acum încolo depinde mai puţin de autorităţi şi mai mult de cât de responsabil este fiecare cetăţean.

„În acest sens, este suficient să vedem datele privind evoluția numărului de cazuri în țări europene. De exemplu, în data de 26 februarie, când în România era un singur caz, în Austria erau două cazuri, în Spania erau două cazuri. Comparativ, în data de ieri, în România erau 123 de cazuri, în Austria erau înregistrate peste 500 de cazuri, iar în Spania erau înregistrate 4.221 de cazuri.

Faptul că în România răspândirea virusului s-a realizat mult mai încet, iar numărul de cazuri diagnosticate este încă relativ mic – din informațiile pe care le am, este vorba de 139 de cetățeni români care sunt diagnosticați cu acest virus – este cea mai bună dovadă că toate măsurile pe care le-am luat au fost măsuri eficiente și care, chiar dacă au părut severe la momentul la care le-am luat și au fost criticate de multe ori, au produs rezultate cât se poate de bune.



„Odată cu votul de învestitură prin care Guvernul şi-a recăpătat toate atribuţiile, avem posibilitatea să emitem acte normative cu valoare de lege, ordonanţe de urgenţă şi alte categorii de acte normative, de asemenea suntem în deplină capacitate de exerciţiu şi vom folosi această capacitate de exerciţiu pentru a continua măsurile care se impun pentru a reduce cât mai mult posibilitatea infectării cetăţenilor români cu COVID-19”, a spus premierul.

„Am luat măsuri pentru creșterea capacității de acțiune a autorităților implicate. Deși numărul de cazuri comparat cu alte țări arată că am luat măsuri cu efecte favorabile, limitarea răspândirii virusului depinde în mare parte de comportamentul fiecărui cetățean român, Vă cer să respectați toate recomandările medicilor și specialiștilor.

Chiar dacă viața trebuie să se desfășoare normal, căutați să respectați recomandările pentru a elimina riscurile de infectare. Respectați distanța socială, evitați strângerile de mână și îmbrățișarea, chiar dacă suntem un popor foarte cald și afectuos. Va trebui să ne manifestăm afecțiunea de la distanță”, e explicat şeful Executivului.

El a precizat că „pentru toți cei care vin din zone în care este instituită carantina se va lua în mod obligatoriu, odată cu intrarea în țară, măsura de intrare în carantină pentru toți cetățenii care vin din astfel de zone”.



El a explicat că vor fi adoptate măsuri pentru susţinerea companiilor şi a angajaţilor afectaţi de situaţia de criză. Orban a insistat pe faptul că economia trebuie să funcţioneze şi să fie un efort conjugat pentru reducerea impactului asupra acestui sector vital.

„Epidemia are efect negativ asupra multor domenii economice. Am constituit săptămâna trecută un grup de lucru privind impactul economic al epidemiei, care pregătește măsuri necesare pentru domeniile afectate. E clar că în transporturi, horeca, publicitatății și organizării de evenimente, impactul este foarte mare”, a spus Orban. El a mai spus că se vor face studii de impact în continuare pentru susținerea zonelor afectate din economie.

„Solicit către toți angajații instituțiilor statului să fie pe deplin mobilizați, să susțină toate măsurile care sunt adoptate de guvern, iar către mediul privat să fie extrem de dispuși spre dialog, spre cooperare, spre adoptarea celor mai bune decizii, pentru că noi ne dorim, ca guvern, să adoptăm cele mai bune soluții care să permită mersul înainte al economiei. Economia trebuie să funcționeze, economia este fundamentală, ea trebuie să meargă în condițiile în care sunt date cât mai aproape de normal”, a declarat premierul.

El a precizat că în documentul care prevede declararea stării de urgență, va fi inclusă și posibilitatea realizării unei rectificări bugetare, fiind nevoie de o redistribuire a banilor din buget. „Printre măsuri am introdus și posibilitatea rectificării bugetare. Cu siguranță vom avea nevoie de o rectificare bugetară și o vom face imediat ce vom avea o imagine clară asupra nevoilor”, a mai spus Orban.

Stare de urgență - Ce spune Ministrul de Interne - Marcel Vela

"Asa cum ati aftat presedintele Romaniei a anuntat că se va decreta starea de urgentă. Este o masura pe care multe tari au luat-o deja in interesul cetatenilor. (…) Am transmis nota de fundamnentare pentru domnul presedinte in vederea emiterii decretului. Trebuie sa constientizam cu totii ca acest lucru este spre binele tuturor. Vreau sa fac apel la calm (…) starea de urgentă ne va permite sa luam cele mai bune masuri pentru prevenirea răspandirii noului coronavirus. - am făcut recomandari pentru membrii echipelor de interventie care merg la persoane aflate in izloare astfel incat sa fie protejati pentru a fi in siguranta cand intervin pentru a repara reţele de electricitate, gaz, etc", au fost primele masuri anuntate de Vela.





Iată măsurile anunţate de ministrul de Interne în ceea ce îi priveşte pe românii care se întorc în ţară, precum şi pe cei care au fost infectaţi cu noul coronavirus: „Se aprobă instituirea izolării la domiciliu (în locaţia declarată la intrarea în ţară) pentru o perioadă de 14 zilie, pentru toate persoanele asimptomatice care sosesc în România din ţările unde sunt confirmate cel puţin 500 de cazuri. - Se extinede măsura carantinării pentru toţi cei care sosesc în ţară din zonele carantinate, actualizate de CNSSU la propunerea Grupului de Suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României şi publicare pe site-ul Institutului Naţional de Sănătate Publică. - Se aprobă măsura rămânerii la locul de izolare şi apelarea SNUAU 112 pentru persoanele izolate la domiciliu, în situaţia in care, în timpul celor 14 zile, dezvoltă simptomatologie specifică infecţiei cu coronavorusul SARS-CoV-2, urmând a fi alocat un echipaj al serviciului de ambulanţă care se va deplasa la locaţie şi va preleva probe în vederea testării. În funcţie de rezultatul testării, starea pacientului şi necesarul de îngrijiri medicale, se vor lua măsuri pentru rămânerea în izolare la domiciliu, carantinarea sau internarea cazurilor confirmate şi aplicarea tratamentului specific.” Totodată, au fost aduse clarificări şi cu privire la ce înseamnă contact apropiat al unui caz confirmat de COVID-19. „Aşadar, contactul apropiat este definit ca: persoana care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu un pacient infectat cu COVID-19. Doi - persoana care a avut contact fizic direct cu un cetăţean infectat cu COVID-19, de exemplu, o strângere de mână neurmată imediat de igiena mâinilor. Trei - persoana care a avut contact direct neprotejat cu secreţii infecţioase ale unui caz de COVID-19, de exemplu, în timpul tusei sau atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănuşi. Patru - persoana care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 metri şi pe o durată de peste 15 minute. Cinci - persoana care s-a aflat în aceeaşi încăpere, exemplu, sală de clasă, sală de şedinţă, sală de aşteptare din spital, cu un caz de COVID-19 timp de minim 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 metri. Şase - persoana din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient infectat cu COVID-19 fără portul corect al echipamentului de protecţie", a explicat Vela, citat de Agerpres.

Stare de urgență - Ce spune Raed Arafat

Şeful Departamentului pentru situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a făcut şi sâmbătă seara apel la calm şi responsabilitate, după anunţul preşedintelui privind declararea stării de urgenţă. „Declararea stării de urgenţă este menită să ajute, să sprijine şi în nici un caz să creeze probleme”, a transmis Arafat. „În urma anunţului domnului preşedinte despre declararea stării de urgenţă, au început speculaţiile, mesajele de panică şi mai ales mesajele care pot determina un anumit comportament al populaţiei. Au apărut afirmaţii în mass-media cum că alimentele vor fi raţionalizate sau că circulaţia va fi închisă ... etc. Au apărut filmări regizate de persoane care iau situaţia în glumă, arătând cum fuge un individ îmbrăcat în alb după un alt individ, insinuând că situaţia este scăpată de sub control (...) Mass-media, cei care postează pe reţelele de socializare şi fiecare dintre noi că cetăţeni responsabili va trebui să adoptăm o atitudine civică responsabilă”, a scris Arafat, sâmbătă seară, pe Facebook. Acesta afirmă că ”declararea stării de urgenţă este menită să ajute, să sprijine şi în nici un caz să creeze probleme”. ”Acest subiect nu trebuie speculat şi nici politizat. Este nevoie să fim solidari şi să avem încredere unii în ceilalţi”, a mai scris şeful DSU.

Stare de urgență - Ce spune Nelu Tătaru

"Privind starea de urgență de luni o folosim strict pentru a ușura achiziția de medicamente și materiale sanitare, pentru ca perioada lungă de achiziție să dispară, să se poată face achiziții directe, stocurile pentru spitale vor fi actualizate.

Păstrăm aceleași precauții, aceeași atenție pentru izolare.

Poate fiecare dintre noi când am văzut decretarea stării de urgență ne-am dus la dicționar sau la Constituție, dar nu toate măsurile de acolo trebuie impuse.

Nouă ne va facilita achiziția de aparatură medicală și de materiale sanitare.

Sunt măsuri care se pot lua în stare de urgență, dar nu e cazul acum.

Starea de urgență nu cade brusc, se adaptează la evoluția în dinamică.

Nu se impune sau aplică cel mai drastic de a doua zi.

Nu avem motive să aplicăm decât incipient starea de urgență, care să ajute producătorii autohtoni de medicamente, de materiale și minsterele de resort.

Nu e cazul să golim rafturile magazinelor!

Să nu ne ducem în aglomerație, să evităm locurile aglomerate, deplasările inutile, contactul cu persoanele care tușesc, strănută sau au dificultăți în respirație!

Apa și săpunul sunt foarte utile.

Să avem în casă un antitermic și un antiinflamator", a explicat Nelu Tătaru.

Starea de urgenţă este reglementată de Constituţia României, de Legea nr. 453 din 1 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă şi de Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.



Potrivit articolului 93 din Constituţie - "Măsuri excepţionale", preşedintele României poate institui, ca măsură excepţională, starea de urgenţă în întreaga ţară sau în unele unităţi administrativ-teritoriale. Preşedintele trebuie să solicite Parlamentului încuviinţarea instituirii stării de urgenţă, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia. În cazul în care Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în cel mult 48 de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă şi funcţionează pe toată durata acestora.