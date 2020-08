Stare de DEZASTRU într-un stat din Australia ca urmare a creșterii cazurilor de infectare cu COVID-19. Măsuri dure luate de autorități

Melbourne, oraș aflat deja sub măsura carantinării, nu reușește să țină boala sub control. Ca dovadă, numărul cazurilor de infecții cu coronavirus a atins un nivel record săptămâna trecută, numai duminică fiind raportat 671 de cazuri de infecții, unul dintre cele mai ridicate niveluri, și șapte decese. Din informațiile obținute până în prezent, este vorba despre cazuri de transmitere comunitară și cu origine necunoscută.



"Actualele reguli au evitat alte mii și mii de cazuri zilnice, mii de oameni spitalizati și mai multe tragedii decât am văzut. Dar acestea nu au funcționat suficient de rapid", a declarat vicepremierul statului Victoria, Daniel Andrews.



Astfel, începând de duminică, 2 august, în Melbourne a fost impusă o interdicție de circulație în intervalul 8:00 P.M.-5:00 A.M., oamenii având voie să plece de acasă doar la serviciu sau pentru a avea grijă de cineva.



Noile restricții limitează, astfel, timpul pe care locuitorii din Melbourne îl pot petrece pentru a face mișcare în aer liber sau pentru cumpărăturile esențiale.

Aceste nu sunt, însă, singurele restricții impuse de autorități. Astfel, școlile vor trece la sistemul de învățare de la distanță, începând de miercuri, 5 august.



Guvernul federal susține măsurile din statul Victoria, premierul Scott Morrison afirând într-o postare pe contul său de Facebook că sunt "regretabile, dar necesare" pentru a opri răspândirea pandemiei, mai arată sursa citată.