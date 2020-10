Spovedania lui Rizea continuă: „România va fi unul din subiectele de pe agenda dezbaterii din această seară dintre cei doi candidați la președinția SUA”

Cristian Rizea: „Pagina mea a fost atacată cibernetic, fusese șters ce postasem acum 40 minute. Am repostat. Am pus dovezile spălările de bani pe care Dragoș Dobrescu le-a făcut sub protecția generalilor SRI Coldea și Ciocârlan. (...) Am și eu relații la Washington. (...) O să-l rog pe domnul Florian Coldea (...) să spună dacă este adevărat (...) că, pentru serviciile aduse altor țări, a primit cadou pașaportul american. (...) Eu am spus și în volumul I. Încă din 2002, când am fost la New York cu președintele Iliescu. Ne-am trezit cu Puiu Popoviciu la masă. Avea cunooștințe foarte bune în SUA. (...) Afacerile s-au pus la punct de atunci. (...) Popoviciu mergea în vacanțe în caraibe cu oameni importanți din alte state. Este legat de Gitenstein. (...) Dan Adamescu știa ce i se pregătește și de unde vine totul. (...) Statul Paralel face orice, pentru că urmează ca fiul luiAdamescu să fie extrădat zilele următoare. (...) Popoviciu va păți la fel. (...) Românii văd că România e o colonie. (...) Cei din stafful lui Trump știu că Hunter Biden se află încă pe statul de plată al lui Puiu Popoviciu. (...)”

Fostul deputat a vorbit și despre tranzacțiile lui Dragoș Dobrescu, despre care a postat dovezi pe pagina de Facebook Spovedania lui Rizea.

Cristian Rizea: „E ultima dezbatere dintre Biden și Trump. (...) România va fi unul din subiectele de pe agenda dezbaterii din această seară dintre cei doi candidați la președinția SUA. (...) Acum o oră am pus pe Facebook dovezile unei spălări de bani. Documentele în original. (...) Domnul Dragoș Dobrescu (...) a cumpărat pachetul de 30% la Europrest Invest cu 5,2 milioane de euro la data de 24 martie 2014, după botezul unde a fost nașul băiatului meu. (...) În 2016 vinde acțiunile pe care le-a luat cu 2.000 de euro. Le-a vândut la Europrest SA Luxemburg. (...) Firma este deținută chiar de Dragoș Dobrescu.”