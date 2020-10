Cristian Rizea: În 2014, Maior și Dîncu mi-au spus să am o relație bună cu Burleanu, că facem orice cu el

”Eram în 2014, când începusem să îl frecventez mai des pe domnul Maior în sediul din Jandarmeriei, lângă Clubul Stejarii. Atunci am auzit prima oară de Răzvan Burleanu și că a fost unul din mulții consilieri ai lui Traian Băsescu. George Maior, printre altele, pentru că atunci am pus la cale nominalizarea mea pentru a lua Sectorul 5 și pentru a candida la Primărie în iunie... el știa foarte bine dorința mea de a schimba ceva și de a susține sportul. Aveam un program, dacă voi ajunge primar, să sprijin sportul. Voiam să-i antrenăm pe copiii din Sectorul 5 să iasă la sport. Maior și Dîncu mi-au propus să am o relație bună cu Burleanu pentru că este un apropiat al lor și vom face un parteneriat cu Federația Română de Fotbal.

Ei mi-au oferit suportul lui Burleanu. Mi-au zis că facem orice cu Burleanu. Când vorbești de Maior și Dîncu, toate drumurile duc și la partea financiară. Ei atunci au stabilit că Burleanu trebuie să vină la FRF.

La o altă discuție a intrat și Coldea peste ei în birou (...) Coldea a intervenit și a întrebat dacă nu ar fi mai bine Chivorchian. Atunci Maior s-a răstit și i-a spus ”nu te băga aici!, cu alte cuvinte, civilul să nu se implice.

(...) În 2015, când a fost un meci important al României cu Irlanda, la Belfast...era în iunie dacă nu ma înșel. La acel meci exista o poză celebră cu Maior și Dragnea. Maior și Dîncu au călătorit cu avionul echipei naționale și au fost invitați speciali ai președintelui Răzvan Burleanu”, a povestit Rizea, la Realitatea Plus.

Întrebat despre arestarea lui Gică Popescu, fostul deputat a răspuns că ”avea termen”.

”Gică avea termen. Când avea o condamnare la fond, procurorul nu a cerut pedeapsă cu executare. Nu cred că mai există un proces în România în care procurorul nu cere condamnare cu executare, dar o dă judecătorul din oficiu”, a spus Rizea.