Sote de ciuperci cu mămăligă. O rețetă simplă și delicioasă perfectă pentru Postul Crăciunului

În această perioadă, majoritatea românilor țin Postul Crăciunului, unul dintre cele mai importante posturi din an. Dacă și tu ții acest post și nu știi ce să mai mănânci astăzi îți propunem o rețetă simplă și delicioasă de sote de ciuperci cu mămăligă, perfectă atât pentru prânz, cât și pentru cină. 

INGREDIENTE: 

500 g ciuperci brune
4-5 căței usturoi
ulei de măsline
sare și piper
cimbru uscat
pătrunjel verde
mămăligă:
250 gr mălai
1 l apă
sare

MOD DE PREPARARE: 

Pune la fiert apa cu sare. Când începe să fiarbă, toarnă mălaiul în ploaie, amestecând continuu cu un tel pentru a evita formarea cocoloașelor. Redu focul la mic și lasă mămăliga să fiarbă, amestecând periodic, timp de aproximativ 15-20 de minute. În funcție de tipul mălaiului, timpul de fierbere poate varia, dar trebuie să obții o consistență cremoasă și omogenă.
Curăță ciupercile de coajă, apoi taie-le în jumătăți. Pe cele foarte mici, le poți lăsa întregi. 
Pune la încins puțin ulei de măsline într-o tigaie și rumenește ciupercile. Condimentează cu sare și piper, cimbru uscat. Presează usturoiul și adaugă-l peste ciuperci. După ce s-au rumenit bine ciupercile, presară pătrunjel verde tocat mărunt.
Servește sote-ul de ciuperci pe pat de mămăligă. Este o mâncare simplă și foarte gustoasă, ideală pentru zilele de post, dar nu numai.