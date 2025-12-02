INGREDIENTE:
500 g ciuperci brune
4-5 căței usturoi
ulei de măsline
sare și piper
cimbru uscat
pătrunjel verde
mămăligă:
250 gr mălai
1 l apă
sare
MOD DE PREPARARE:
Pune la fiert apa cu sare. Când începe să fiarbă, toarnă mălaiul în ploaie, amestecând continuu cu un tel pentru a evita formarea cocoloașelor. Redu focul la mic și lasă mămăliga să fiarbă, amestecând periodic, timp de aproximativ 15-20 de minute. În funcție de tipul mălaiului, timpul de fierbere poate varia, dar trebuie să obții o consistență cremoasă și omogenă.
Curăță ciupercile de coajă, apoi taie-le în jumătăți. Pe cele foarte mici, le poți lăsa întregi.
Pune la încins puțin ulei de măsline într-o tigaie și rumenește ciupercile. Condimentează cu sare și piper, cimbru uscat. Presează usturoiul și adaugă-l peste ciuperci. După ce s-au rumenit bine ciupercile, presară pătrunjel verde tocat mărunt.
Servește sote-ul de ciuperci pe pat de mămăligă. Este o mâncare simplă și foarte gustoasă, ideală pentru zilele de post, dar nu numai.