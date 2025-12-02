INGREDIENTE:

500 g ciuperci brune

4-5 căței usturoi

ulei de măsline

sare și piper

cimbru uscat

pătrunjel verde

mămăligă:

250 gr mălai

1 l apă

sare

MOD DE PREPARARE:

Pune la fiert apa cu sare. Când începe să fiarbă, toarnă mălaiul în ploaie, amestecând continuu cu un tel pentru a evita formarea cocoloașelor. Redu focul la mic și lasă mămăliga să fiarbă, amestecând periodic, timp de aproximativ 15-20 de minute. În funcție de tipul mălaiului, timpul de fierbere poate varia, dar trebuie să obții o consistență cremoasă și omogenă.

Curăță ciupercile de coajă, apoi taie-le în jumătăți. Pe cele foarte mici, le poți lăsa întregi.

Pune la încins puțin ulei de măsline într-o tigaie și rumenește ciupercile. Condimentează cu sare și piper, cimbru uscat. Presează usturoiul și adaugă-l peste ciuperci. După ce s-au rumenit bine ciupercile, presară pătrunjel verde tocat mărunt.

Servește sote-ul de ciuperci pe pat de mămăligă. Este o mâncare simplă și foarte gustoasă, ideală pentru zilele de post, dar nu numai.