Întrebat dacă se va întoarce într-o şedinţă a coaliţiei, cu toţi liderii din actualul Guvern, liderul social-democrat a răspuns: ”Am spus că noi, în acest moment, facem următorul lucru, pe fiecare palier în parte, mergem şi încercăm să depăşim această situaţie. (...) Trebuie să învăţăm să lucrăm într-o coaliţie de patru partide, plus un grup al minorităţilor, să începem să înţelegem că mecanismele de luare a deciziilor în cadrul coaliţiei trebuie să fie respectate”.

Totodată, Sorin Grindeanu a afirmat că ”mă bucur că la sfârşitul săptămânii trecute s-a reuşit să se revină pe o decizie care ar fi pus într-o situaţie dificilă coaliţia, şi anume să se aprobe joi această ordonanţă de urgenţă de care vorbeam, cu reglementarea PNRR, fără a fi discutată, fără a fi avizată şi, aşa, într-o formă rapidă. Am avut mai multe discuţii cu primul-ministru în ultima săptămână, argumentele ţin de buna funcţionarea coaliţiei. Luăm decizii în coaliţie, în momentul în care suntem clarificaţi pe ceea ce înseamnă pachet 2, pachet 3, rectificare, da, mergem înainte”.

”Eu am încredere că ceea ce ne-am asumat prin programul de guvernare vom duce la bun sfârşit. E vorba de o coaliţie largă, în care trebuie să învăţăm cu toţii cum să lucrăm. Nu e o perioadă simplă. (..) Coaliţia merge înainte, fiindcă n-aţi auzit pe nimeni să spună că nu mai avem coaliţie. Mergem înainte pe toate lucrurile care ţin de Pachetul 2, avem propuneri legate de relansare, doar că în acest moment există anumite abordări pe care noi le-am decis legate de deciziile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare. Şi am spus că da. Suntem de acord cu tot ceea ce a propus primul ministru vizavi de toate legile aflate în dezbatere, cu nuanţe pe două capitole, pe administraţie şi pe măsuri fiscale.

În rest, n-avem niciun fel de probleme. Eu cred că pentru România e important într-un final să fim de acord, dacă ajungem la un punct de vedere comun, pe aceste nuanţe, pe administraţie şi pe fiscal”, a conchis Sorin Grindeanu.