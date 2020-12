Sorin Grindeanu: Așteptăm rezultatele finale, PSD vrea funcția de premier

"Vom decide in Consiliul Politic Național, odată cu inchierea numărării, când vom vedea câte mandate avem, ce partide intră, ce partide nu intră, atunci vom nominaliza o persoană pe care o propunem să conducă guvernul. Atunci vom putea spune si cu cine ne aliem. (..) PSD a câștigat alegerile ieri, are cea mai mare legitimitate de a da premierul și de a forma o majoritate (…) Important este că în acest moment avem cel mai bun program de guvernare votat de români. Prin votul românilor s-a legitimat tot ce vă spun: oameni pregătiți care știu să aplice soluțiile prevăzute în programul de guvernare. Eu am învățat pe propria piele că funcțiile sunt trecătoare, azi poți fi, în 6 luni poți să nu mai fi. Consiliul Politic va decide cine este propunerea noastră de premier”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Fostul premier a precizat că el, personal, nu este in favoarea unei colaborări cu partidul surpriză AUR, dar decizia se va lua la nivelul conducerii și în contextul structurii viitorului Parlament.