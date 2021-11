„Teza, atâta timp cât școlile au fost mult timp în online, rămâne singura modalitate de evaluare relevantă a elevilor, pentru că trebuie să fie cu prezență fizică.

Există de multă vreme o regulă care s-a aplicat tot timpul: în cazul în care un elev, 10 elevi, 1.000 de elevi, nu pot veni să susțină teza cu prezență fizică, ei au dreptul la 4 săptămâni de la revenirea la școală, chiar dacă revenirea la școală a fost semestrul următor, să susțină această teză.

Am eliminat și această barieră de 4 săptămâni și a rămas regula doar când revin la școală au dreptul să susțină teza, chiar dacă teza a fost semestrul trecut, și vor avea media încheiată”, a explicat ministrul Educației, marți, la un post TV.

În același timp, Sorin Cîmpeanu a respins categoric posibilitatea elevilor de a susține o teză în regim online.

„Nu se va susține (teza în online- n.red.), am redus numărul de teze, am redus materia, am făcut tot posibilul. Rămâne singura modalitate de evaluare relevantă. Nu poți garanta că în fața ecranului este elevul sau este un părinte, un profesor sau un frate mai mare”, a motivat Sorin Cîmpeanu.

„Am avut la finele anului școlar trecut o rată de 53% a elevilor cu rezultate excepționale. Notele au fost date în online. Dacă apreciați că învățământul din România stă atât de bine încât peste jumătate din elevi sunt de excepție, înseamnă că nu avem niciun fel de problemă. Eu apreciez altfel. Este cea mai bună dovadă pentru irelevanța notelor acordate în online. Și nu este vina profesorilor. N-au cum să facă evaluări relevante în online”, a mai declarat Cîmpeanu.