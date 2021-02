Sorin Cîmpeanu: „Voi vorbi din perspectiva parintelui Sorin Mihai Campeanu, din perspectiva profesorului, dar si din perspectiva managerului cu multi ani de experienta. Lucrurile pe care le voi prezenta le-am luat in calcul impreuna cu ministrul Sanatatii. Am avut in vedere pozitia de parinte, profesor si manager. Am incercat sa raspundem la toate intrebarile legate de scolile care se deschid si cum se deschid acestea. Am afisat lista cu cele peste 3000 de UAT (Unitati Administrativ Teritoriale, n.r.), ca fiecare parinte sa stie in ce scenario se incadreaza scoala la care merge copilul sau. 149 de localitati sunt in scenariu rosum, iar 930 in scenariu galben.”

Ministrul a explicat metodologia de suspendare a cursurilor în cazul apariției de cazuri COVID la clasă.

Sorin Cîmpeanu: „Legat de examenele nationale, am semnat ordinul de ministru pentru adaptarea la realitatile pandemiei a programei pentru examene. Aceasa adaptare s-a facut tinand cont de realitatile anului 2020. (…) DSP-urile locale au anuntat inca de dimineata impartierea localitatilor pe scenarii. Avem un plan de actiune pe urmatoarele saptamani. Ministerul Educatiei va monitoriza impreuna cu autoritatile locale la asigurarea unei stari cat mai bune a scolilor din Romania. Stim si cand vor fi suspendate cursurile, trebuie sa avem in vedere si acest scenariu. Gradinitele si invatamantul primar se vor inchide la aparitia primului caz, iar cursurile se suspenda pentru 14 zile. La gimnaziu si liceu se va declansa o ancheta epidemiologica. Vor fi analizate masurile. Fie se suspenda de la aparitia primului caz, fie sunt luate alte masuri pana la aparitia celui de-al doilea caz. La al doilea caz se suspenda cursurile.”