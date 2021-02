Sorin Cîmpeanu: „Elevii cu vulnerabilitati, cu certificate medicale nu sunt obligati sa-si reinnoiasca adeverintele din semestrul intai. Ele sunt valabile si in semestrul al doilea. Adeverintele pot fi transmise si electronic. Copiii cu simptome COVID se recomanda sa nu mearga in comunitate. Nu se vor pune absente pentru acestia. (…) Orarul va fi adaptat in functie de specificul fiecarei scoli. (…) Nu dorim sa ducem copiii la scoala pentru ca in aceeasi zi sa faca si ore fizice si ore online. Insistam pe respectarea regulilor: distantare fizica (minim 1 metru). (…) Aglomerarea din salile de clasa nu va fi asa mare cum se prezinta la nivel teoretic. Niciun fel de rabat de la portul mastii. Aerisirea la intervale regulate este un lucru esential. (…) Am cerut autoritatilor locale sa vegheze la respectarea stricta a regulilor la transportul scolar. E o vulnerabilitate majora pentru transmirterea virusului. Se vor face controale pe microbuze si autobuze scolare.”