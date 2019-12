Soluția sindicaliștilor din Educație la dezastrul PISA: un nou grup de lucru!

REZULTATE PISA 2018. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLÎ) cere Guvernului României și Parlamentului să formeze „un grup de lucru cu specialiști din zona educației, mediul economic, consiliere școlară, reprezentanți ai cadrelor didactice, părinților și elevilor care să construiască un plan concret pentru o reformă reală a sistemului de educație din România. Obținerea celui mai slab punctaj la testele PISA din ultimii nouă ani înseamnă un regres pentru țara noastră, dar și o radiografie a sistemului haotic, lipsit de substanță în care funcționează școala românească”, mai spun cei de la FSLÎ.

Acesta ar fi al doilea grup care s-ar forma pentru reforma sistemului de educație din România în ultimii trei ani. La nivelul Ministerului Educației a mai fost creat un grup de lucru pentru schimbarea programelor școlare, în timpul mandatului ministrului Adrian Curaj din Cabinetul tehnocrat condus de Dacian Cioloș. În 2016, din grupul de lucru de 11 membri făcea parte și academicianul matematician Solomon Marcus.

Acesta declara în februarie 2016 că manualele au un surplus de informație care „agresează elevul”. Solomon Marcus spunea atunci că un exemplu clar că sistemul școlar din România nu funcționează este faptul că elevii, odată ce merg la școală, intră într-o stare de încordare și că mulți elevi se tem să își spună părerile de teama represalilor din partea profesorilor.

„Am aflat următorul lucru: că foarte mulţi elevi se tem să îşi spună părerea deschis despre şcoală de teama unor posibile represalii. Nu se poate. Profesorul dacă rămâne la această mentalitate, că el vine la şcoală să livreze un produs cu care a venit de acasă, e pierdut. Marea noutate care s-a petrecut acum este faptul că schimbările atât de mari au făcut ca lucrurile să se aşeze în mintea copiilor de azi altfel decât ieri. Un copil crescut în zodia internetului vede altfel lumea. Noi trebuie să fim capabili să realizăm că noi, adulţii, avem de învăţat de la ei, de la copii, nu mai puţin decât ei de la noi. Profesorul, în cele mai multe cazuri, nu în toate, există şi excepţii, evident, în cele mai multe cazuri profesorul se consideră cel care e deasupra. Lucrul ăsta s-a schimbat, mulţi părinţi consideră că sunt deasupra prin simplul fapt că sunt părinţi, faţă de copii, mulţi profesori se consideră deasupra, ori nu”, spunea academicianul Solomon Marcus în urmă cu trei ani.

România are cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani la testele PISA 2018. În medie, procentul de analfabetism funcțional a urcat de la 39% în 2015 la 44% în 2018, marcând o creștere de 5%. Doar 59% dintre elevii români pot cel puțin să identifice ideea principală dintr-un text mediu, pot găsi informația pe baza unor criterii explicite. Cea mai mare scădere în clasamentul PISA este înregistrată la matematică, unde România a obținut un scor de 430 de puncte, față de 444 în 2015. La științe, România are 426 de puncte, cu nouă puncte mai puțin față de 2015. La citire, România are 428 de puncte, față de 434 în 2015. În 2009, România a obținut același punctaj de 424 de puncte.

Redăm comunicatul integral al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ:

„Considerăm că aceste rezultate sunt un semnal de alarmă pentru noi toți că sistemul de învățământ din România se află într-un declin. Numeroasele modificări legislative care nu au fost coerente și care nu au ținut cont de necesitățile reale ale sistemului, subfinanțarea educației, menținerea unor programe excesiv de încărcate, lipsa finanțării cercetării din educației și a unui sistem care să sprijine și să dezvolte excelența în acest domeniu, lipsa unor politici sociale, care să sprijine copiii din familii defavorizate să nu părăsească școala din cauza lipsurilor materiale, discreditarea permanenta a profesorilor, salariile nemotivante, lipsa unor programe de formare continuă care să răspundă provocărilor la zi, dar și lipsa unei corespondențe între ce se învață în școli și nevoile de pe piața muncii sunt doar câteva din numeroasele cauze care au dus la acest dezastru din sistemul de educație.

În opinia noastră, testele PISA pot fi abordate cu succes de elevii care zi de zi sunt învățați și stimulați să gândească și să fie creativi, așa cum sunt proiectate programele școlare în țările care ocupă primele locuri în clasament. Țările care au rezultate bune la testele PISA sunt și acelea în care există un progres economic, pentru că cei care guvernează aceste țări au înțeles că investiția în educație este cea mai profitabilă. Când vom avea în România politicieni care vor înțelege acest lucru?

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că toți factorii decizionali din România trebuie să se implice și să acorde o șansă reabilitării sistemului de învățământ.

Considerăm că este absolut obligatoriu să fie format un grup de lucru, la nivelul M.E.C., care să propună o schimbare reală în educație. Din acest grup de lucru trebuie să facă parte, în primul rând, specialiștii din domeniul educației, oameni pregătiți, capabili să ofere cele mai bune soluții prin care școala românească să performeze, reprezentanții federațiilor din educație, cei ai elevilor și ai părinților, ai clasei politice și ai Administrației Prezidențiale. Singura șansă a educației, pentru a fi performantă, este aceea de a fi smulsă de sub papucul politic. Pentru a se pune în practică acest deziderat, trebuie lăsate la o parte orgolile politice, pentru că educația este bunul tuturor și împreună trebuie să acționăm pentru a o face performantă și creatoare de progres și bunăstare”, spun sindicaliștii.

„Rezultatele testelor PISA sunt dureroase. Vă dați seama ce imagine are școala din România? Vă dați seama că acest sistem de educație este sufocat și noi stăm și asistăm la un declin? E deja târziu, dar cred că, în măsura în care ne mobilizăm cu toții forțele și reușim să punem pe picioare o reformă reală a sistemului de educație, vom reuși să nu mai avem acest analfabetism funcțional de 44%, un procent extraordinar de mare. Școala din România devine un loc al frecventării din rutină, nu un loc unde copiii sunt învățați să se dezvolte, să crească, să deprindă ablități astfel încât să funcționeze în mediul profesional și personal. Federația noastră este pregătită să pună la dispoziția grupului de lucru toți specialiștii de care dispune pentru a contribui la realizarea acestei reforme din educație. Avem nevoie de această regândire a sistemului, iar primul pas este schimbarea mentalității", a declarat Simion Hăncescu, președinte FSLÎ, potrivit comunicatului de presă.

Ministrul Educației, Monica Anisie, NU recunoaște importanța testării PISA și insistă că rezultatele obținute de România nu ar reprezenta o imagine a întregului sistem de educație. Chiar dacă a evitat să accepte că rezultatele la testele PISA publicate marți sunt dezastruoase, Anisie a propus câteva soluții: modificarea programelor-cadru și masteratul didactic.