Șoferița care a provocat accidentul de sâmbătă în urma căruia au murit două fete a fost reținută, luni, pentru 24 de ore la finalul audierilor de la Brigada Rutieră și a ajuns în Arestul Central al Poliției.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului.

La noile audieri de luni de la Brigada Rutieră, conduse de procurori și polițiști, șoferița a declarat că accidentul ar fi fost provocat de o criză de strănut care a făcut-o să încurce pedala de frână cu cea de accelerație.

Se așteaptă și expertiza tehnică pentru a se determina cu ce viteză se deplasa autoturismul.

Reamintim că două fete au murit, sâmbătă, 27 februarie, după tragicul accident produs în Sectorul 2 din Capitală. O mașină le-a lovit mortal în timp ce se aflau pe trotuar.

Prima fată, de 6 ani, nu a mai ajuns la spital, ea a murit la scurt timp de la producerea accidentului. Nici a doua fată, de 21 de ani, nu a rezistat: a murit la puțin timp după ce a ajuns la spital. Se afla în stare critică, impactul puternic îi amputase un braț.