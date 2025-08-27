Însă această decizie i-a adus acum riscul unei pedepse de până la șapte ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro (aproximativ 116.000 de dolari).

Bătălia legală după evacuarea ocupanților ilegali

Maria a fost prinsă într-un război juridic epuizant după ce ocupanții ilegali care ocupau imobilul au dat-o în judecată pentru evacuare abuzivă și furt. Totul a început vara anului 2022, când persoanele respective au plecat în concediu, iar Maria a profitat de acest moment pentru a-și recâștiga proprietatea.

În prealabil, ea a încercat să negocieze cu aceștia pentru a-și primi plata chiriei restante sau pentru ca aceștia să părăsească locuința, însă fără succes. Autoritățile locale au refuzat să intervină, astfel că Maria a decis să acționeze pe cont propriu.

Decizia disperată de a lua lucrurile în propriile mâini

Maria își amintește că a luat decizia de a schimba încuietorile ușilor în contextul datoriilor care se acumulaseră vreme de mai multe luni. În plus, ea o privea ca pe o situație urgentă, în care procesul legal ar fi putut dura mai bine de un an, iar costurile ar fi depășit cu mult posibilitățile personale.

„M-am gândit la perioada de iarnă, la ce urma să se întâmple după aceea, și mai ales la banii pe care urma să-i pierd,” a declarat Maria, citată de OddityCentral. „Până atunci deja plătisem creditul timp de cinci luni, iar ei nu-mi plătiseră nimic. Mi-am spus că o să mă trezesc cu o datorie de peste 20.000 de euro. Nu eram pregătită să pierd acești bani.”

Pentru a recupera măcar o parte din suma restantă, ea a golit locuința de bunurile pe care ocupanții ilegali le aveau și a vândut o parte dintre acestea într-un târg improvizat în curte.

Urmările imediate ale deciziei

Neavând habar că gestul său ar putea avea consecințe atât de grave, Maria a fost surprinsă când, după ce chiriașii ilegali s-au întors din concediu, aceștia au apelat la poliție și au făcut o plângere oficială.

„Am golit complet casa, iar când s-au întors din vacanță, au sunat la poliție. Au făcut o constatare printr-un executor judecătoresc, am fost citată la tribunal și suntem acum în plin proces,” a explicat Maria. Aceasta se află acum sub acuzațiile de furt și evacuare ilegală.

Dacă instanța îi va da dreptate ocupanților ilegali, ea riscă să petreacă până la șapte ani în închisoare, pe lângă o amendă de 100.000 de euro.

