Milan are 14 ani și este în clasa a noua. Face școală online de un an și deja are probleme. Oboseala își spunea cuvântul după fiecare zi de cursuri, iar din cauza lipsei de socializare a devenit mai retras.

Milan Georgescu, elev: La calculator petreceam vreo 3-4 ore, iar la cursuri online, 6 ore. Petreceam vreo 9 ore, asa... calculator plus ore online. Era destul de obositor, nu mai aveam timp sa mai ies pe-afara, sa mai petrec timpul cu colegii. Mai mereu, cam adormeam.

Tatăl lui Milan a sesizat primul problemele băiatului.

Virgil Georgescu, tatăl băiatului: Se plange de oboseala. De un an de zile tot ne chinuim cu pandemia asta si nu stiu cand o sa se termine. Pentru copii este foarte greu.

Mai mult timp în fața ecranelor dăunează grav vederii, iar cu cât ecranele sunt mai mici, cu atât ochii se forțează mai mult să focuseze imaginea.

Liliana Vlădăreanu, medic specialist in reabilitare medicala: Lucrul acesta a dus la o explozie de cazuri de strabism, adica de ochi care nu mai reusesc sa urmareasca simetric, sa aiba paralelism, la o explozie de ceea ce-nseamna miopie. Cu peste 40-50% au crescut cazurile.

Vergara Gimenez Pillar este un medic spaniol specializat în optometrie și spune că un ochi bolnav duce la probleme de mișcare din ce în ce mai accentuate.

Vergara Gimenez Pillar: Pe primul loc: miopia. Miopia a crescut în pandemie pentru că ecranele sunt foarte aproape de ochi, dar și strabismul a crescut. Și alte probleme legate de oboseală, deoarece elevii folosesc tehnologia foarte mult și nu focalizează deloc bine imaginea

Organizația Mondială a Sănătății recomandă copiilor sub 5 ani să petreacă cel mult o oră în fața ecranelor. În ceea ce privește copiii cu vârste de peste 6 ani. aceștia pot sta cel mult 3 ore pe zi.