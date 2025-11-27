Pensiile românilor sunt în pericol, anunță experții în plină austeritate, și asta pentru că urmează să iasă la pensie generația decrețeilor, care va pune presiune uriașă pe sistemul public de pensii. Motivul este legat de faptul că numărul pensionarilor îl va depăși pe cel al salariaților activi în câmpul muncii.

La nivel național există deja dezechilibre pentru că 8 pensionari sunt susținuți de 10 salariați. Experții spun că trebuie să fie luate măsuri concrete pentru a crește numărul de angajați. Acest lucru este, însă, destul de dificil, mai ales în plină austeritate, pentru că veniturile sunt mici iar mulți români preferă să plece și să muncească în străinătate.