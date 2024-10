Acele de pin au proprietati antibacteriene si analgezice si, in plus, contin multa vitamina C si pot fi utilizate ca remediu in caz de tuse. Acestea fiind spuse, pentru astazi v-am pregatit reteta unui sirop din ace de pin cu efecte uimitoare in bolile respiratorii. Iata cum se prepara si ce beneficii are:

Sirop din ace de pin

Ingrediente:

300 ml apa

1 cana cu ace de pin (proaspete)

120 ml miere

Mod de preparare:

Pentru inceput, acele de pin se clatesc cu apa rece, se lasa la zvantat si apoi se zdrobesc sau se maruntesc.

Intr-un vas se pune apa la fiert, apoi se se toarna peste acele de pin. Daca se doreste un sirop mai puternic, se pot fierbe acele de pin in apa,pentru cateva minute. Se lasa sa traga pana ce lichidul ajunge la temperatura camerei, apoi acele de pin se strecoara si se amesteca lichidul rezultat cu mierea.

Siropul din ace de pin se pastreaza in frigider, intr-un recipient inchis, avand o valabilitate de 2-4 saptamani.

O alta metoda de preparare a acestui sirop de tuse este urmatorul:

-Intr-un borcan de sticla, se pune un strat gros de un deget de miere lichida, apoi se adauga un strat subtire de ace de pin, apoi un alt strat cu miere si tot asa pana ajungi la gura borcanului, cu conditia ca ultimul strat sa fie mierea. Se inchide borcanul ermetic si se depoziteaza intr-un loc intunecos si racoros, timp de 2-4 saptamani, apoi se filtreaza.

Mod de administrare:

Se administreaza cate o lingura la fiecare doua ore, după cum este necesar (pentru calmarea tusei, a congestiei toracice sau a gatului uscat si iritat).

Acest sirop din ace de pin este recomandat si copiilor de la 2 ani in sus. Totusi, trebuie administrata o doza mai mica (1 lingurita).

Remediul se ia pana la ameliorarea simptomelor.

Beneficiile siropului din ace de pin

Siropul din ace de pin este extrem de eficient pentru gataul iritat si ajuta in caz de tuse. De asemenea, acest sirop ajuta si la intarirea imunitatii si calmeaza durerile.

Sursa Sfat Naturist