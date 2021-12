Ceapa are proprietati vindecatoare si contine o cantitate semnificativa de sulf, un nutrient esential in mentinerea sanatatii parului. Totodata, sulful imbunatateste productia de colagen necesar pentru cresterea parului. Are si proprietati antibacteriene si previne dezvoltarea de bacterii si ciuperci pe pielea scalpului, de multe ori raspunzatoare pentru infectii ale scalpului care cauzeaza pierderea parului.

De asemenea, ceapa mai contine si alte minerale precum calciu, magneziu, potasiu,selenium, fosfor.

Conform unui studiu, aplicarea de suc de ceapa pe scalp de doua ori pe saptamana, timp de 2 luni, poate stimula cresterea parului si circulatia la nivelul scalpului, scrie frunza-verde.ro Sucul de ceapa intareste firele de par si le ofera volum, dar este eficient si in prevenirea si stoparea albirii premature a parului.

In multe culturi ale lumii, sucul de ceapa se consuma si intern drept un remediu impotriva hipertensiunii, a unei circulatii sangvine deficitare, a infectiilor urinare si a racelii. Este considerat a fi in acelasi timp si unul dintre cele mai puternice sucuri tonice pe care ni le poate oferi natura.

Sucul de ceapa se poate obtine prin 3 metode:

1. Cu storcatorul

Este una din cele mai simple metode de a obtine suc de ceapa daca ai un storcator in casa. Curata ceapa, taie-o in jumatate, adaug-o in storcator si vei obtine suc proaspat de ceapa.

2. Cu ajutorul blenderului

Curata ceapa de coaja, taie-o in 4 si pune bucatile de ceapa in blender. Blenduieste si apoi strecoara mixtura pentru a obtine doar sucul.

3. Dand ceapa prin razatoare

Curata ceapa de coaja si taie-o pe jumatate. Pe o farfurie mare, da prin razatoare cele doua jumatati de ceapa. Stoarce apoi ceapa razuita si strecoar-o pentru a obtine doar sucul.

Suc de ceapa pentru scalp

Aplica suc prospat de ceapa direct pe scalp, masand bine toata suprafata scalpului si radacini. Daca ti se pare ca sucul de ceapa este prea tare, il poti dilua cu apa. Stoarce sucul de la o ceapa si adauga peste el apa in proportie de 1 parte suc de ceapa, 2 parti de apa. Lasa sa actioneze timp de 30 de minute inainte de a sampona si infasoara-ti parul intr-un prosop pentru ca foliculii de par sa absoarba sucul mai usor.

Daca parul iti cade exagerat de mult, fa acest tratament de 3 ori pe saptamana. In multre dintre cazuri, s-au observat imbunatatiri in urma acestui tratament cu ceapa in cateva luni.