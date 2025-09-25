Reporter: Bun găsit! Sunteți aici de ieri. Cât aveți de gând să mai stați?

Sindicalist: Încerc să rezist cât pot. Nu o să forțez nota. Sunt foarte atent la cum mă simt. Nu vreau să îmi periclitez sănătatea. Vreau doar să trag un semnal de alarmă și fac un apel disperat, pentru că suntem într-o situație disperată la șantierul din Mangalia.

E vorba de toți angajații care au mai rămas în acel șantier, care nu-și primesc salariile integral, care muncesc și primesc salariile și cu întârziere. Sunt drepturi salariale restante de peste 17 milioane de lei. A fost o mică altercație, pentru că monopoliza (ministrul Economiei - n.r.) discuția și efectiv portavocea ne aparținea și ne-o luase și vrea să vorbească numai dumnealui și nu ne dădea voie să avem drept la replică.

În afară de asta, i-am reproșat pentru că a făcut niște declarații mincinoase pe pagina dumnealui de Facebook, în care a afirmat, referitor la garanțiile de stat, precum că Damen ar fi beneficiat de 300 de milioane de euro de la Exim Bank. Ca ulterior, când i-am cerut să prezinte dovezi, să recunoască că, de fapt, nu este adevărat și că se referea la SIDEX. Dar această confuzie a creat și mai multe tensiuni sociale în cadrul șantierului, care deja existau din cauza multor nemulțumiri acumulate în timp.

Am tot sperat că vom primi și nu doar răspunsul, și că vor veni și cu măsuri concrete. Nu stau aici ca să primesc răspunsuuri, stau aici ca o formă de protest tacit, sunt pașnic.

"Nu vreau să periclit pe domnul lider de sindicat, dar așteptarea mea este ca un sindicat să se lupte pentru nevoile oamenilor, nu pentru preocupările astea cu mize politice locale. (...) Să vină toată lumea voastră și să vă spună cât se poate spune dintr-o chestiune care ține și de niște informații clasificate", afirma Radu Miruță, ministrul Economiei.