"Conferința "Uniți împotriva violenței școlare: împreună pentru o școală prietenoasă" a fost un succes. #educatie #farabullying", a postat conducerea școlii normale "Nicolae Titulescu" în data de 7 februarie, pe pagina de Facebook a instituției.

În fotografia de la eveniment nu apare directoarea instituției, dar la microfon este directoarea adjunctă, cea care marți, după demisia șefei ei, a încercat să dea afară din incinta școlii echipa Realitatea Plus.



După izbucnirea scandalului legat de presupusele agresiuni, au apărut o serie de comentarii critice la adresa echipei de la școala "Titulescu".



"Cred ca psihologul de la aceasta scoală ar trebui sa se duca cu oile pe câmp, ca e pe dinafara. Eu as da-o in judecata. Madam care sta pe scaunul de director, nu are copii acasă? Daca era copilul ei la fel mușamaliza totul?" a scris un părinte.



"Le-aș purta prin tribunale cât de mult timp aș putea, atât pe directoare cât si pe învățătoare. Poate își aduc aminte care este sarcina lor într-o scoală si nu sarcina de partid. Sper sa aibă coșmaruri cat timp vor trai. Rușine!" a scris altcineva.