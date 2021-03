Întrucât Unităţile de Primiri Urgenţe (UPU) sunt deja pline, la SAJ a fost nevoie, în ultimele zile, să se achiziţioneze tuburi de oxigen pe care să le monteze în autosanitare pentru pacienţii cu insuficienţă respiratorie acută, care ar putea fi obligaţi să rămână aici ore în şir, până se eliberează un loc într-un spital.

„Zilele trecute am achiziţionat în plus tuburi de oxigen pentru a le putea transporta în ambulanţe, în cazul în care vor rămâne ore în şir cu pacienţii în autosanitare. Au fost câteva ore pe muchie de cuţit, putem spune că ne-a trecut glonţul pe lângă ureche şi nu am vrea să se mai întâmple aşa ceva. Sperăm să reuşim să scădem trendul (infectărilor cu SARS-CoV-2 – n.r.), pentru că altfel vom trăi momente de groază, nu cine să trăiască şi cine să moară, ci cine să mai ajungă la spital şi cine nu”, a spus Iancu Leonida.