"Acest nou record arctic face parte dintre acele observaţii raportate în arhive privind extremele meteorologice şi climatice de către OMM, o agenţie specializată din cadrul ONU, care trage un semnal de alarmă privind schimbările suferite de clima noastră", a subliniat secretarul general al OMM, Petteri Taalas, realtează AFP, prelaut de Agerpres.

Oficialul a precizat că în acelaşi an şi în Antarctica s-a înregistrat un record de 18,3 grade Celsius.



Verhoiansk se află la aproximativ 115 kilometri nord de Cercul Polar, iar temperaturile locale sunt măsurate din anul 1885.

Acea regiune a Siberiei orientale are un climat continental foarte secetos, care generează ierni foarte rece şi veri foarte calde.



"Ancheta noastră evidenţiază creşterea temperaturilor într-o regiune care este importantă pentru restul lumii din punct de vedere climatic" şi care ar trebui, prin urmare, să fie monitorizată în permanenţă, a subliniat Randall Cerveny, raportor al OMM pentru extreme climatice şi meteorologice.



Potrivit Petteri Taalas, specialiștii încearcă acum să verifice şi o temperatură de 54,4 grade Celsius înregistrată în 2020 şi 2021 în "cel mai cald loc de pe Terra". Vorbim despre Valea Morţii din California. Totodată, se are în vedere și omologarea unui nou record de căldură european, de 48,8 grade Celsius, atins în Sicilia, în vara acestui an.