Produsele vizate

Potrivit Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), compania Orlando Import-Export 2001 a inițiat procedura de retragere și rechemare pentru următoarele produse:

Orlando semințe de mac 250 g – loturile L1301257/01.2026, L1305257/05.2026, L2904257/04.2026;

Orlando semințe de mac 50 g – loturile L1301257/01.2026, L1809257/09.2026, L2904257/04.2026;

Orlandos Maestro semințe de mac 250 g – loturile L1205257/31.05.2026, L1301257/31.01.2026, L2108257/31.08.2026;

Nutco semințe de mac 600 g – lotul L0608257/31.08.2026.

Recomandările autorităților

Consumatorii care au achiziționat aceste produse sunt sfătuiți să nu le utilizeze sub nicio formă. Ei le pot returna în magazinele de unde au fost cumpărate sau le pot distruge acasă.

Măsura a fost luată pentru a preveni posibile riscuri asupra sănătății, cauzate de ingerarea unor cantități ridicate de substanțe cu efecte similare opiului.