Secție de votare amenajată într-un bar din Botoșani

Barul din satul Lunca, din Botoșani, s-a transformat în această dimineață în secție de votare. Zeci de localnici au venit încă de la prima oră să-și exercite dreptul la vot. La secția de aici sunt arondaţi 536 de cetăţeni, iar primarul comunei susține că nu a avut de ales, din cauză că școala este în renovare.

"Școala in care se organiza alegerile este in reabilitare si modernizare. Nu avem alta posibilitate intr-o locatie care sa apartina unei unitati teritoriale. Au considerat ca sunt intrunite conditiile pentru a se putea organiza sectii de votare in acest loc", a afirmat Maria Huţu, primar Vârfu Câmpului.

Barul transformat acum în secţie de votare, în baza unui contract de comodat, a fost închis în ultimele luni, din cauza pandemiei de COVID-19.