Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de miercuri, de la ora 10.00, și până duminică, la ora 20.00, care vizează ploi importante cantitativ, precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, intensificări ale vântului şi o răcire a vremii.

Astfel, potrivit meteorologilor, precipitaţiile se vor extinde dinspre vest şi sud-vest şi vor cuprinde treptat toate regiunile. Vor fi ploi, dar în nordul Moldovei, în seara şi noaptea de joi spre vineri vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Până la sfârşitul intervalului, se vor acumula cantităţi de apă de 10-25 l/mp, iar în regiunile sudice şi sud-estice, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali de 35-45 l/mp şi local de 60-80 l/mp.

Local şi temporar, vântul va avea intensificări, miercuri, în vestul şi estul ţării, iar din noaptea de joi spre vineri în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45-50 km/h. În zona înaltă a Carpaţilor Meridionali vor fi rafale de 70-90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ, miercuri, în vest şi nord-vest, apoi şi în restul zonelor.